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【人事任命】國務院任命劉光源為中聯辦副主任

政治 17:20 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

劉光源。（資料圖片）

國務院任免國家工作人員，任命劉光源為中聯辦副主任；免去陳冬的中聯辦副主任職務。

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責任編輯：區綽彥

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