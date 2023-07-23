【人事任命】國務院任命劉光源為中聯辦副主任 政治 17:20 2023/07/23 分享： 分享： 熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR ▲ 劉光源。（資料圖片） 國務院任免國家工作人員，任命劉光源為中聯辦副主任；免去陳冬的中聯辦副主任職務。HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9責任編輯：區綽彥 相關文章 【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職 感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻 17:14 2023/01/14 【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職 感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻 【港區國安法】涉違國安法案黎智英申終止聆訊 國安法3法官一致駁回申請 16:14 2023/05/29 【港區國安法】涉違國安法案黎智英申終止聆訊 國安法3法官一致駁回申請 【官員任命】羅淑佩接替王天予出任房屋局常任秘書長 下月15日履新 16:18 2023/07/07 【官員任命】羅淑佩接替王天予出任房屋局常任秘書長 下月15日履新 你可能感興趣 【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職 感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻 17:14 2023/01/14 【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職 感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻 【港區國安法】涉違國安法案黎智英申終止聆訊 國安法3法官一致駁回申請 16:14 2023/05/29 【港區國安法】涉違國安法案黎智英申終止聆訊 國安法3法官一致駁回申請 【官員任命】羅淑佩接替王天予出任房屋局常任秘書長 下月15日履新 16:18 2023/07/07 【官員任命】羅淑佩接替王天予出任房屋局常任秘書長 下月15日履新 任命 中聯辦 政治