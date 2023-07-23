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【寵愛Pet Pet】與周嘉洛新劇月尾播放　視后林夏薇給愛犬五星級的家【多圖】

娛樂 17:59 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

視后林夏薇的新劇《寵愛Pet Pet》將於月尾播放。

TVB即將推出新劇由林夏薇和周嘉洛主演的《寵愛Pet Pet》，視后林夏薇最近分享在家中跟愛犬玩樂的影片，並力推大家觀看《寵愛Pet Pet》。

林夏薇現居住市值15億的山頂豪宅，家中有不少設備，包括泳池、健身室、天台等，相信3隻愛犬亦有足夠的空間活動。

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《寵愛Pet Pet》即將播出

《寵愛Pet Pet》將接棒《天龍八部》於7月31日播出，主要演員包括林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮、陳庭欣、何沛珈、楊證樺和招浩明等。

新劇是一套愛情喜劇，故事圍繞資深獸醫金惠婷（林夏薇飾）和動物傳心師汪聲仁（周嘉洛飾）這對鬥氣冤家，金惠婷性格倔擂槌四處辣火頭，汪聲仁觀人於微口甜舌滑，兩人因價值觀不同時有衝突。

阿仁因一次意外獲得與金醫生「愛犬」冬甩溝通能力，一人一狗因而建立友誼，阿仁幫助冬甩逃離被閹割厄運，冬甩則幫助阿仁解決工作問題，阿仁與金醫生亦因冬甩關係漸生情愫。

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五星級豪宅

從薇薇分享的生活照中，不時令其豪宅曝光，屋內擁寬敞客廳及飯廳，從落地玻璃望出去，可俯瞰整個維多利亞港，超闊落巨廳設置投射螢幕，旁邊亦有不少影音設備，包括喇叭等，白色梳化上更擺放了陪牌咕𠱸，認真奢華。

獨立屋內更設有健身房、練舞間及泳池，家裡更放置了鋼琴及大型蝙蝠俠figure。

豪宅外設有露天大花園，可供親友相聚一起BBQ，而林夏薇讓愛犬自由活動，於花園為狗狗設立「私人泳池」，讓牠們夏天消下暑。

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其實在之前新年和聖誕節時，薇薇拍下在家慶祝的生活片段。從片中可見其客廳當時放置巨型桃花和聖誕樹，藝人朋友甚至可以圍著桃花轉圈。

她家中還擁有大天台，可180度飽覽維港靚景，而養有兩犬的她更曾在家中的天台與愛犬紥營，邊「露營」邊賞無敵維港海景，令人羨慕！

另外，她曾於家中貼揮春，相中所見，事事親力親為的她爬上高梯貼春聯，該梯約5米高，可想而知其家有多大，真的是五星級的家。

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撰文 : TOPick柴犬出動·

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