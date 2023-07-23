【高球場建屋】哥球會：司法覆核僅針對環評　開放球場非為挾持民意

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粉嶺高球場將於9月收地，香港哥爾夫球會則決定今日起，逢周日下午將「舊球場」1至3號洞作公園開放公眾使用。香港哥爾夫球會會長郭永亮今日表示，是次決定並非「挾持」民意影響收地，早前提出司法覆核申請，亦只是針對相關環評報告。行政長官李家超今日出國前就指，儘管事件進入司法程序，但仍不影響政府收地。

香港哥爾夫球會早前入稟，就粉嶺高爾夫球場建屋計劃的環評報告，提出司法覆核申請。逢適今日是粉嶺高球場「開放日」，哥爾夫球會會長郭永亮現身球場，並回應近日司法覆核的事件。

郭永亮指，近日提出的司法覆核申請只針對環評報告，並非影響政府收地，而在收地前開放球場予公眾使用，亦並非「突然開放」和「挾持民意」，強調過去一直有舉辦生態導賞團。郭永亮又表示，未來樂意和政府一同保育有關土地。

行政長官李家超今日率團訪問前就指回應指，香港是一個法治社會，尊重每個人行使在這方面法律權利。由於事件已進入司法程序，所以不會評論有關司法覆核的實際情況。但他強調，會繼續收回香港哥爾夫球會32公頃的土地，認為最適合是按照法定程序處理事件；司法覆核方面，會由法庭處理。

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記者：陳梓蔚