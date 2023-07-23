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【不倫戀】25歲女戀上大20年銀行總經理　正印1招非常手段擊退小三

親子 18:20 2023/07/23

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

25歲女戀上大20年銀行總經理，正印1招非常手段擊退小三。

丈夫外遇應怎麼辦？內地一名人妻就使出犀利的一招擊退情婦。內地近日有知情者爆料，在當地銀行界發生一件震驚行內的事件，一名25歲年輕漂亮的銀行女職員，情傾已婚的45歲總經理，並發展成婚外情關係。而總經理的妻子得知二人姦情後未有退讓，反而是用上非常手段，成功擊退情敵。

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【湊得輕鬆啲】 戒說髒話收歛壞脾氣 黃澤鋒「黃大仙」上身用愛管教女兒

據內地網易號「肖霖霖美食食記」分享，一名剛畢業的25歲銀行女職員年輕貌美，剛畢業入行後追求者不絕，惟她卻對已婚20多年的總經理情有獨鍾，二人並發展成婚外情。

然而，這段不倫戀其後在同事之間傳開，而總經理的妻子在得知丈夫不忠後，竟對外公開丈夫和情敵的偷情對話紀錄，如「抱著妳的時候不想失去妳」、「一想到我還被她掌握著就心慌」。

此外，總經理的太太更公開情婦的性感睡衣照，而外界也以為素材製作橫額，嘲諷二人的姦情。而總經理其後也被踢爆濫用職權，虧空公款，花在自己及情婦身上。最後，總經理向妻子低頭認錯，並表示願意承擔後果。

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責任編輯︰王明芳

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