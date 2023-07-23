【香港小姐2023】曾志偉心水Juliana海邊騷身材　郭珮文黑色蕾絲低胸裝超誘惑【多圖】

▲ 今屆香港小姐大熱之一為16號佳麗郭珮文（Juliana）。

TVB年度盛事《香港小姐競選》現正進行拍攝，今屆大熱之一的16號佳麗郭珮文（Juliana）因身材出眾而成為焦點，就連作為評判的TVB總經理曾志偉也被Juliana的驕人上圍所震撼，對她大讚！

不時在IG派福利的Juliana最近上載了性感靚相，吸引網民讚她身材Fit爆！

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Juliana玩黑色誘惑

Juliana於IG發布新相，身穿黑色吊帶低胸裝的她中門大胸，低V配以黑色蕾絲布料，令身材若隱若現，大玩黑色誘惑。

她寫道：

Sunshine state of mind

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曾志偉大讚Juliana

身材高佻、擁有驕人上圍的Juliana，向來走高冷性感路線，帶著韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé的影子，星魅十足。

其IG內藏大量性感照片，將姣好身材表露無遺。既有低胸亦有大晒長腿，更有露背展露美腿，連泳衣照也有，火辣程度甚高。

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除了獲一班網民支持外，就連早前播出的節目《2023香港小姐競選》終極面試，作為評判的TVB總經理曾志偉也被Juliana驕人上圍震撼，吸引眼球，更表示：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」

曾志偉更大讚Juliana：「雖然佢得21歲，但係好率直。」難怪網民指Juliana深得對方歡心，應該是其大熱心水。

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