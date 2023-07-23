【交友陷阱】台13歲少女交友APP遇色狼　協助「放蛇」卻慘遭性侵

▲ 台13歲少女交友APP遇色狼，協助「放蛇」卻慘遭性侵。

台灣近日因一宗案件引起外界譁然討論。事發在2020年11月，一名13歲少女在網上結識了一名男子，並被對方以公開裸照恐嚇。少女其後報警，並配合警員要求做誘餌，豈料卻在警方監控下被載走性侵。經當局調查後，其後依傷害罪、廢弛職務罪，對兩名犯下嚴重疏忽的警員送往偵辦。

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綜合台媒報道，桃園市一名13歲少女在2020年11月3日，透過網絡交友軟認識了一名張姓男子。男子開出5000元新台幣價格，要求與少女性交易，並誘騙少女自拍裸照給他。惟少女在傳送裸照後卻不同意性交易。男子於是恐嚇少女公開裸照，少女其後遂前往報警。

在配合當地警方的情形下，少女假裝同意與男子性交易，並相約男子在2020年11月9日晚上11時在一間快餐店前見面。而男子駕車到場後，恐嚇少女上車，並把少女載往附近300米的路邊停車，要求少女為他進行口交，期間警員沒有出來抓捕疑犯。

男子在性侵得逞後，將少女載回原本相約的地方，當下埋伏中的警員才出來拘捕男子。而男子近日亦因性侵及詐騙相關罪名，被判處8年有期徒刑。在男子被判刑後，事件經過才被曝光，並引起外界對當地警方的抨擊，其中兩名吳姓、陳姓涉事警員現被送桃園地檢署接受偵辦。

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責任編輯︰王明芳