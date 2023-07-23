【寵愛Pet Pet】蕭徽勇力撐阮政峰聲演「冬甩」　鳳英姐出馬貼身指導

▲ 《寵愛Pet Pet》

林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮、何沛珈等參演《寵愛Pet Pet》，將接棒《天龍八部》在下周一7月31日播出。

《寵愛Pet Pet》故事圍繞資深獸醫金惠婷Paula（林夏薇飾）和動物傳心師汪聲仁（周嘉洛飾）這對鬥氣冤家，金惠婷性格倔擂槌四處辣火頭，汪聲仁觀人於微口甜舌滑，兩人因價值觀不同時有衝突。

阿仁因一次意外獲得與金醫生「愛犬」冬甩溝通能力，一人一狗因而建立友誼，阿仁幫助冬甩逃離被閹割厄運，冬甩則幫助阿仁解決工作問題，阿仁與金醫生亦因冬甩關係漸生情愫。

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▲ 金醫生「愛犬」冬甩。

獲蕭徽勇力薦

由於冬甩佔戲甚重，監製陳耀全（Andy）為冬甩挑選「配音員」時甚為謹慎，既不想太卡通、亦希望帶點童真；結果經過多番Casting仍未能找到心水聲音。

最終在演員兼資深配音員蕭徽勇建議下，選擇了在《愛．回家之開心速遞》演池子孝的阮政峰，Andy更大讚對方表現「恰如其分」。

鳳英姐從旁指導

阮政峰在第二季《好聲好戲》中曾與蘇韻姿拍檔聲演，精彩表現在當時已獲不少讚賞。

今次是政峰首度挑戰正式配音，Andy專誠找來資深配音員黃鳳英在政峰錄音首日全程從旁指導，鳳英姐亦爽快答應Andy請求；而蕭徽勇一有空亦會探政峰班並給予意見，相當有愛。

政峰最初感迷惘

政峰受訪時坦言配音初期感到迷惘，說：「對於我嚟講要拎走晒肢體動作同表情，淨係靠把聲去演繹係有難度，好彩有鳳英姐同埋蕭徽勇幫忙，同埋監製喺現場親自指導，所以都好快上手。」

講到為冬甩配音，政峰說：「大家一致認為唔好扮BB聲，所以都盡量似番自己把聲，但就比較Hyper啲。我自己都好鍾意配音，同埋都好多謝前輩畀咗電影試音機會我試，希望有機會中啦！」

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