【零食世界2023】零食展商嘆旺丁不旺財　生意較往年挫近半

▲ 有零食參展商表示，周日人流雖暢旺但屬「旺丁不旺財」（林翔宇攝）

在灣仔會展舉行的「零食世界」及書展，適逢今日（23日）周日更加人山人海，不少市民及旅客到場選購特色零食。惟有參展商認為，今年人流雖暢旺，但本港全面復常後，不少家長帶同子女出國外遊，銷情較過往遜，人均消費僅100至200元，嘆言「旺丁不旺財」。

今年的「零食世界」搜羅1,200件人氣零食，並設有6大主題區，包括「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「排隊時光」、「Snack Bar」。參展商加推試食及以優惠折扣吸引顧客，如100元自選11包即食海蜇；脆脆麵包粒售50元3包；亦有參展商推68元5盒大大粒鮮果麻糬，平均16元一盒。

適逢周日，排隊入場人數明顯增加，場內更是水洩不通，參展商爾雅家宴負責人李小姐表示，滿意目前生意額，形容「超出預期」，人均消費約150至200元，她更已向供應商訂了一整季的貨量，稱「有信心清得曬」。她認為，現在正值暑假外遊旺季，以為大部分港人選擇出外旅遊，故此對於有人仍願意留港繼續消費感到意外，並期望最後兩日可以進一步增加生意額。

另一售賣進口脫脂乳酪的參展商負責人曾先生亦稱，生意額比往年多5成，入貨量亦增加了2至3成，更表示「倉底貨都攞埋出黎賣」。他續指，有不少人選用消費券付款，認為消費券有提振作用，稱「點都手鬆啲」。曾先生亦表示會參加將於8月舉行的美食博覽，但認為美食博覽的食物種類過多，較難集中只買零食的市民，預計生意額會減少3成。

有人歡喜有人愁，售賣廣式花生零食的參展商負責人謝女士表示，周末人流雖多，但人均消費僅100元以下，或受港人離港外遊影響，生意額更比往年挫近一半，直言「好意外」。

她又指，起初認為是次為疫情後首個開放試食的零食展，期望人流及營業額會有所增加，故此特意增加了3分1以上的貨量。惟經過幾日觀察，市民普遍試食多而購買少，亦較少使用消費券購物，部分甚至只持「行街、避暑」的心態，嘆言「旺丁不旺財」。

她續指，為了刺激銷情更推出100元4包蝦子花生（原價38元一包），「（呢個優惠）一般唔會做」，只盼可吸引更多顧客。她比較過往兩年的零食世界，「雖然疫情期間需要戴口罩，但市民好願意俾錢買嘢」，甚至展期完結前已經清光存貨。

謝女士由第1年開始參加「零食世界」，至今已是第3年參展，她認為現在的「零食世界」已經變質，因食物種類過於繁多，偏離「零食」主題。「越做越無特色，好多參展商都唔係賣零食，有咩可能零食展會賣臘肉、臘腸，甚至月餅券都有」，認為與在8月舉行的美食博覽過於相似，更指「如果下年都係咁，就未必會繼續參展。」

有市民花了800至1,000元購買紫菜、薯片及三文魚等食物，指不算很划算，但至少「慳咗幾餐飯錢」。又指不太多零食展商提供消費券支付服務，僅可現金及八達通付款。

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記者：李芷玲