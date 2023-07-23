【書展2023】宅男女神Miko來港宣傳寫真集　叱咤903 DJ歪歪合照「紅都面晒」

▲ 大馬女神Miko

人氣大馬女神Miko（黃潔琪）為第二本個人寫真集《Miko・琪幻日記》展開香港宣傳之旅，昨日（7月22日）現身書展會場與香港Fans近距離接觸，吸引逾二百粉絲及圍觀途人到場，為爭取拍攝Miko的最佳角度，不少攝影發燒友身貼身，如人牆般包圍書商的攤檔位置，場面相當墟冚。

Miko穿上粉紅色連身裙，盡顯可愛、仙氣與性感的女神魅力，甫到場即惹來Fans們起哄，她亦識做地瘋狂派心。為答謝大家的支持，簽書期間Miko有求必應，爭取最多時間與每位粉絲們簽名合照、聊天，女神除了靚，更相當貼心。

但是由於排隊簽書的人龍太長，各人爭相拍攝，一度造成混亂，人龍超過逾二百人，書商採取應變安排讓粉絲於場外排隊輪候疏散人潮。

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歪歪成「怕羞小男孩」

而簽書會一度超時，Miko最後移師到場外繼續簽書安撫支持者，她說：「我好開心見到大家，真係唔想令買咗書嘅人失望而回。」由於人流實在超出想像， Miko說：「真係非常唔好意思，聽日我都會繼續嚟書展再同大家影相、簽名，希望遲啲再有機會辦簽書會或見面會，我真係好多謝大家嘅愛。」

場外，Miko遇到星級粉絲，同樣於書展期間出書的叱咤903 DJ歪歪，兩人即互送簽名新書作見面禮，合照時，歪歪「紅都面晒」更自言是Miko的「怕羞小男孩」。

▲ Miko與叱咤903 DJ歪歪。

獲霍哥尹光加持

除歪歪，Miko又巧遇好友霍哥與尹光，她除了送書予兩位前輩，又即興與他們拍片紀念興奮時刻，尹光大唱經典金曲《少理阿爸》，大讚Miko是「天鵝肉」。

獲霍哥與前輩尹光加持的她說：「真係好開心，有霍哥嚟探我，之前我哋已經合作過，無想到在這裡見到佢。仲有尹光前輩，我超欣賞佢唱嘅歌，充滿香港特色，佢好親切又搞笑。」

▲ 遇上霍哥與尹光。

簽名版炒至千元



剛在台灣完成寫真宣傳第一彈的Miko，特別抽空來港5天宣傳，旋即返回到台灣繼續宣傳，然後又要返到大馬開工，爆紅的Miko檔期已非常緊密。

這次為宣傳工作，Miko每天馬不停蹄周圍飛：「最近一直在忙，完全沒時間休息，好怕自己的狀態不夠好。但是今天見到這麼多人來支持，又有媒體朋友的幫忙，我真係好意外又好感動。剛剛經理人告訴我，第一版的《Miko・琪幻日記》於簽書會開始6小時內已全部賣光，嘩！你哋真係好犀利。就算要我飛嚟飛去都唔緊要，你哋真係幫我充晒電啦，多謝您哋！」

而即日更發現簽名版《Miko・琪幻日記》於網上平台旋即炒至千元放售，反應十分熱烈。

想與古天樂合作

Miko自小已經留意香港影視娛樂作品，她期待有機會到香港拍電影：「如果可以，我好想同古天樂大哥合作，我超鍾意佢，好鐘意睇佢做戲。」

至於另一最愛─香港美食，Miko笑言還未有時間好好品嚐：「我好想吃香港的地道小吃，現在還沒有吃夠，但是工作要緊，我會跟經理人講，要多多來香港啦！」