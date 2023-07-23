【咁你都唔識】J2女神黃紫恩拋窒C君　謝嘉怡被讚「純真嘅幽默感」　

▲ （左起）謝嘉怡、C君、黃紫恩主持《咁你都唔識》。

由鄭詩君（C君）、「自稱J2一姐」的黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）主持的全新遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，是C君相隔兩年再為TVB任主持外，更是首度撇甩陸永、以個人姿態為翡翠台綜藝節目擔任主持。

為《咁你都唔識》打頭陣登場的嘉賓有林盛斌（Bob）及林家「大內總管」Queenie、 麥玲玲與好友Alfred、麥美恩與雷Sir。

首集亮點絕對落在綜藝王阿Bob身上，繼之前於《獎門人》騎膊馬帶隊員出場，今集調番轉頭一出場就要林家「大內總管」Queenie揹佢上身，搶盡風頭。

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阿Bob玩遊戲博大霧

Bob玩遊戲時更抵死，竟「大包圍」博大霧，並豪言：「如果咁樣都中唔到兩、三個字嘅，我食咗你呢部嘢（電腦）！」說畢C君即「應機」與Bob大玩side bet，場面精彩。

首集問題出人意表度相當高，當中跌眼鏡指數最高問題為：「根據家計會資料，邊個係影響夫妻性生活嘅首要原因」，其間因為Queenie一句「爆料」，令Bob與太太的性生活成為被「攻擊」焦點，阿Bob更揚言要直播「閨房事」反擊。

Jojo主力刁難C君

除嘉賓搶鏡，3位主持亦各有各吸睛，更有份玩埋一份。「自稱J2一姐」的Jojo主力負責刁難C君，首集即以「冇仔女嘅兩公婆，佢哋嘅婚姻平均維持到幾多年呢？」拋窒C君。

C君則貫徹「無聊爆肚金句王」本色，失驚無神就窒你一句，首集由於玲玲姐答案太「跳框」，C君即成功攝位發功：「你有玄學知識，其他就冇乜知識。」

而3位主持中，以Lisa最出位，在「真定假？咁你都唔識」環節，每組均會派出一位組員再加一位主持，分別扮演吹水王及「真答案發言人」。

首集代表主持出戰的Lisa「女版金剛」上身，全程好認真地講到好似好唔認真，不但「話梅」、「藍莓」傻傻分不清，更爆出一句：「因為個男人放咗個BB入去，令到佢咸濕」，聽到大家一頭霧水兼笑爆全場。

C君大讚謝嘉怡

談到Lisa，C君亦讚不絕口：「佢參選（港姐）時我已經覺得佢相當有幽默感，當然可能佢自己唔知，佢間唔時會爆一、兩句爆笑嘅；同埋佢有一種純真，嗰種純真嘅幽默對個節目非常有幫助，甚至乎我自己成個節目都係睇佢，成日好期待『你有咩講呢今次？』，可能會突然有一句未必啱文法同表達意思，但又有喜劇效果喺度，我覺得Lisa先至係呢個節目不可或缺元素。」

他並直指《咁你都唔識》有助茶餘飯後吹水：「呢個遊戲節目係我自己最喜歡類型，除咗睇完獲得快樂，仲可以獲得日後同朋友吹水嘅元素，可以拎出街彈吓人、拋吓書包，非常有益身心。」

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