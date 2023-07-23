【藝術列車】本地藝術家聯同HKDI 打造「圍系」主題列車　明起行走東鐵及屯馬綫

為慶祝港鐵大圍站上蓋商場圍方近日開幕，港鐵邀請7位本地藝術家及香港知專設計學院（HKDI）學生，聯手打造以大圍文化歷史及社區故事為主題的藝術列車。兩列主題列車將於明日（24日）起至10月31日，分別於東鐵綫及屯馬綫行走。

「圍系生活主題列車」由7位本地藝術家Messy Desk、菠蘿油妹妹Helen Tam、LamP林皮、Yedda野蛋、Eddie Lau、Sick Boy Charlie、Kazy Chan與8名HKDI學生聯手創作，繪畫出大圍的單車文化、美食滋味、休閒生活、動感活力等不同面貌，覆蓋車廂內外。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

本地藝術家兼HKDI導師Eddie Lau指，計劃的原意是把列車打造成流動博物館，學院的學生主要負責前期資料搜集，包括親自到大圍拍照、做街訪等，再整合成初步構圖，為藝術家提供創作元素及靈感。他的作品以大圍休閒生活為題，並以其8歲的兒子為主角，與一眾動物朋友體驗大圍的各種小店。由於太太於大圍長大，而兒子亦是鐵路迷，故創作期間亦有向妻兒請教。

另一藝術家Jane Lee的作品主題為大圍建築物，以Messy Desk天馬行空的風格重現城門河、積存圍、文化博物館的建築。她稱是次受母校HKDI邀請參與創作，學生與藝術家的合作是新嘗試，而學生想法更可為創作加入新元素。例如學生在草圖中把城門河貫穿整幅畫，她認為有新意之餘，亦可令構圖更有整體性。對於是次藝術列車展示到10月31日，她直言可惜，期望可延長展覽時間。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Eddie補充，是次參與創作的藝術家，全部於畢業於VTC旗下院校，直言校內師生合作機會多，以項目形式為主；學生可一邊參與創作，一邊與老師及師兄師姐交流，更具啟發。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9