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【旅行必睇】機管局推上門行李托運服務　安坐家中做好登機手續

社會 07:00 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

機管局客運大樓運作總經理楊達榮。（陳梓蔚攝）

出發到機場最怕拖著大包小包行李，機管局新推出的「上門行李托運服務」，讓市民安坐家中或辦公室便可完成登機手續。機管局客運大樓運作總經理楊達榮指，相信香港機場是首個提供相服務並覆蓋全城的機場，有信心服務推出首年，每月有逾百人選用服務。

機管局上月推出「上門行李托運服務」和「行李送遞服務」，其中上門行李托運服務可讓市民在全港大部分自選地點完成登機手續，到達機場後無需到櫃枱輪候，直接便可過關進行禁區，到埗後再取回行李。行李的重量限制、可供提早完成登機手續時間等，均以航空公司條款作準。他又指，雖然目前服務只適用於國泰航空的航班，但隨着服務推廣，會逐步與其他航空合作。

有關服務由順豐速運特許經營，必需事先預約。市民最早可以在航班起飛前14日，或最遲於航班起飛前12小時，到「機場行李託運及送遞服務」網頁預約服務，每日收取行李時間為早上8時至晚上9時；最遲可供選擇的收取行李時間為航班起飛前5小時。

順豐行李服務專員會在預約行李託運時間，到指定地點確認乘客身份及進行行李封存，期間會進行登機手續、檢查行李重量和口頭確認行李內無違禁品等。專員密封和取走行李後，會運上專門為計劃提供的專車，車上有閉路電視監控，確保行李不會被擅自放入違禁品，到達機場後，亦要在機場員工監察下，才可從車上運入行李輸送系統。

機管局客運大樓運作總經理楊達榮指，相信香港機場是首個提供相服務並覆蓋全城的機場，有信心服務推出首年，每月有逾百人選用服務。

他又指，雖然目前服務只適用於國泰航空的航班，但隨着服務推廣，會逐步與其他航空合作。他又指，現時順豐速運預留了30架車進行送遞，相信足以應付初期需求。

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記者：陳梓蔚

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