【易通行】紅隧明天迎上班日挑戰　運輸署預告塞車長龍不減

今日（23日）紅隧首日實施「易通行」，明日（24日）迎來首個工作日，運輸署署長羅淑佩今表示，明日繁忙時間才是真正考驗，當局不會鬆懈。同當局預期一樣，今日紅隧塞車情況未有大改善，早上交通大致暢順，但傍晚一度出現塞車，龍尾到近康莊道橋面。

運輸署消息人士解釋，紅隧收費廣場由來回各8綫通道改為各4綫，令廣場可容車輛的空間減少，因此車龍龍尾位置必然稍為後移，要實施三隧分流才會見到擠塞改善。

首天日間暢順

紅隧清晨5時起實施「易通行」，運輸署署長羅淑佩在社交平台表示，隨後發現紅隧九龍入口的道路標記有改善空間，為免司機爭位切線，即時要求路政署在昨早6時進行改善工程，並在早上6時40分完成。

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今午紅隧易通行大致暢順，偶有司機因不習慣而在收費亭前停車或慢駛。時至傍晚，過海車流明顯增多，紅隧往港島方向開始出現塞車，龍尾到近康莊道橋面，有車主在網上指感到塞車情況較過往的周日嚴重，龍尾位置亦較以往延長。

長龍不減因收費廣場空間減少

運輸署消息人士解釋，紅隧在周末的傍晚時分向來較多車，而司機感到排長龍更嚴重，是因為如今收費廣場由各8綫減至各4綫，而當車流量沒有減少的情況下，收費廣場可容納車輛的面積卻減少，因此龍尾位置自然會向後移，「即是平時只是在收費廣場等切綫排入隧道口，如今廣場等候面積細咗，條龍一定後咗。」

香港汽車會會長李耀培今早亦有駕車體驗紅隧易通行實施情況，他昨早駛經紅隧，認為交通大致暢順，過海順利。就昨傍晚塞車，他分析指運輸署預留了4條行車綫料足以應付，亦減少了匯流情況，理論上不會加劇塞車情況。他指塞車原因眾多，司機不習慣、交通改道均是可能成因之一，未有證據推斷與易通行有關，「其實車係咪都咁多，不會因為你實施了新付款措施就多了或少了車。」

明日是紅隧易通行首個工作日，運輸及物流局局長林世雄昨在網誌表示，昨日及今日會啟動緊急事故交通協調中心，加派人手以應付各項突發情況。運輸署消息人士亦明言，預計紅隧今早繁忙時間仍會非常擠塞，尤其長龍因收費廣場收窄而變得更長，署方會密切留意車輛行車速度會否有改善，「至少應該會緩慢向前駛，不會塞實晒。」署方又提醒，司機毋須急於在進入隧道前轉綫，因為離開隧道時仍有足夠時間轉綫。

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