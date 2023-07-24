【東張西望】將軍澳公屋住戶門口遭「淋屎水」 　樓下住戶疑不滿小朋友噪音滋擾【有片】

▲ 《東張》為住戶黃太解決「被淋屎水」事件。

昨日（7月23日）TVB《東張西望》報導住在將軍澳某公共屋邨的黃太，最近半個月不斷受鄰居滋擾，黃太說：「由7月6日開始有人響我地屋企門口噴不明物體，好臭的，類似糞便的水，報警之後，警察一上到來，就話個啲係屎水，叫我裝CCTV。」，

其後黃太安裝閉路電視，發見到有人在其家門口徘徊：「一日應該有兩三次嘅，就算8號風球，凌晨3、4點都嚟，佢開始唔噴屎水，就搞我個CCTV。某次用野噴CCTV，最後連SIM卡也掹掉，將它破壞。」

對黃太一家造成極大困擾，她對《東張》主持表示每晚也睡不著，從閉路電視所見，有人擔住遮傘在黃太家門外走過，然後用液體噴向閉路電視，翌日又再於黃太門口噴屎水。

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反投訴對方噪音滋擾

為防止被怪客再度滋擾，黃太每日以手機看著門外的監控，直至昨日，有人再次噴屎水時在她的房間窗，黃太說：「我間房左右兩邊有條圍欄，很難做到嘅，只得上或下層住戶可噴到。」

其後她報警後，警方到訪樓上及樓下住戶，只有樓下住戶有人在家而不肯應門，「佢地話佢唔開門，佢地都做唔到野，我搵埋區議員和房署，佢地將我好似波咁踢來踼去，真係投訴無門。」

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最後《東張西望》主持走訪懷疑「淋屎水」的單位，男戶主既然出現，更反投訴遭黃太一家的噪音滋擾。

男戶主說：「我剛剛搬過來時，知道你地在上面嘈，嘈左我幾年，我而家已經有精神問題㗎啦，我搬過嚟，諗住可以靜啲，我洗咗十幾廿萬，但係搬到過嚟都係咁嘈。初初搬嚟時好靜，但之後晚上12點開始有小朋友在跑的聲音。」

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黃太即解釋：「我話畀你知，係我地樓上住嘅人，3、4點都響度嘈。」接著黃太問他有否向她家噴屎水，男士即否認：「冇，我冇噴過，唔好屈我啊！」

不過該男士最後似默認是其所為，他說：「由頭到尾我只想安安靜靜響屋企休息，唔想因為我咁樣而傷害到人地，你唔影響到我，我唔會傷害人地。」

最終黃太與男士達成協議，讓自己的孩子盡量不要在家亂跳，影響樓下這名男士。

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