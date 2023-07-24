【天才兒童】11歲移英港生IQ162高過愛因斯坦　讀倫敦一線名校盼入劍橋醫學院

▲ 11歲移英港生IQ162，比愛因斯坦還高。

愛因斯坦和霍金都是聞名的天才，他們的IQ高達160，然而2022年從香港移民至英國的11歲港生Adrian Li，近日在國際高智商組織門薩（Mensa）的測試中，取得比他們更高的162分，全球排名前1%。媽媽指，兒子2歲就熱愛閱讀，8歲起撰寫小說，他希望將來入讀劍橋大學，成為心臟科醫生。

綜合英國媒體報道，2022年從香港移民英國的Adrian，現與父母居於倫敦巴尼特（Barnet），近日在IQ測試中取得高分，他驚喜表示，原本只想考到148分，達到加入Mensa的門檻，從沒想過會取得比愛因斯坦更高的分數，對他而言太神奇。

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8歲開始寫小說

媽媽Rachel Lau憶述，兒子自小就擁有異於常人的天賦，2歲時見到「university」（大學）這個字，雖然他並不懂得這字的意思，但已能準確和輕易的讀出。他2歲就熱愛閱讀，每天讀多本書，甚至在幼稚園期間，已可以閱讀《星球大戰》我文字版。

他在8歲開始撰寫名為《Monster Quest》的冒險小說系列，近日亦正撰寫一本有關古羅馬的小說，希望在今年秋天出版。媽媽又指，Adrian很喜歡測驗和考試，因為能帶給他成就感和自豪感。學術以外，Adrian亦喜歡國際象棋、壁球、擊劍、滑雪、桌球、跆拳道和划船等。

Adrian將於9月入讀倫敦巴尼特的伊莉莎白女王學院（Queen Elizabeth's School），他希望在學校結識與他才智相當的男孩。他又表示，自己的目標是考入劍橋大學的醫學院，成為世上最好的心臟科醫生。媽媽希望Adrian繼續努力學習，謹慎運用他的才智，選擇自己感興趣的道路，這樣他就能全情投入，並以最好方式回饋社會。

伊莉莎白女王學院

伊莉莎白女王學院（下稱QE）位於倫敦北部Zone 5地區，是當地一線公立男校，無特定校網，需要通過入學試才能入讀。根據學校官網資料，該校學生在GCSE及A-Level的成績均是名列前茅，2022年QE的A-Level成績，獲得A*的比例達到70.7%，創下該校歷年最高成績。

2016年在《家長力量》（Parent Power）被評選為最佳男公立學校；2018年在同一評選中成為全國表現最佳的公立學校，隨後在2019、2020和2021年都保持第一位。

此外，該校每年都有不少尖子升讀牛津和劍橋大學，2021年有39人、2022年34人，今年更年收到47份牛橋的取錄通知書，創下學校的新紀錄，亦是全球培育出最多牛橋學生的中學名校，比很多著名私校更卓越。

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責任編輯︰王明芳