【Barbie】真人版芭比Margot Robbie掀粉紅熱　ZARA推Barbie電影聯乘系列

▲ 適逢《Barbie》電影上映，ZARA推出Barbie時裝系列。（圖片品牌提供）

Barbie作為20世紀全球最暢銷的玩偶，一直以來，它無論在電影、歌曲和時裝裏都偶有客串，今年終於擔正成為主角，化身真人版由Margot Robbie飾演Barbie，而ZARA亦好趁這機會推出Barbie系列，叫大家投進粉紅色的世界。

芳齡64歲的Barbie，由商人Ruth Handler設計，於1959年舉辦的American International Toy Fair上首次曝光，由於當時甚少成人玩偶如小孩玩樂，加上它與相關配件以一比六的比例製作，而且副產品之多叫人看得眼花撩亂，成功地打入市場。

可是，這位一代人形玩偶的出道可不是一帆風順，據說推出的初期，家長們就絕對抗拒Barbie有著胸部，而Barbie的「成長」過程中亦有幾次改動，例如最初的她眼睛設定是向一邊望，直到1971年才變成現在直視的模樣，同時間在歷史洪流裏，它不下一次被批評為灌輸纖瘦身體觀念給與小朋友等，但無論如何，愛它的人多的是。

▲ 高踭鞋。（$799/圖片品牌提供）

單是2021年，玩具製造商Mattel公布Barbie銷售額達13.5億美元﹗而且全球有超過10萬位Barbie的收藏者，其中9成為女性，平均年齡40歲，每年購買超過20個Barbie，當中45%收藏者每年更多花多於1,000美金幫Barbie「置裝」，由此可見，一身粉紅主調的它絕對是玩具廠商門會生金蛋的母雞，而隨著真人版電影剛剛上映，這股熱潮將會繼續升溫。

不過，有趣的是反而今次電影上映，高級時裝品牌們反而抱觀望態度，未見推出聯乘系列，反而這擔子落在量產型的ZARA身上，系列裏沒有驚天動的設計，意料之內的幾乎全是粉紅色的設計，原因或許就是過往不下一次高級時裝品牌如Moschino般，一早已找上Barbie為靈感女神，這位「粉紅婆婆」今次就留待ZARA盡情發揮吧﹗

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產品查詢：ZARA（2629 1858）

記者：何偉雄