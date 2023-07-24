楊千嬅巡唱深圳站舉行　觀眾投訴花逾千元門票只能望水泥墩

▲ 楊千嬅巡迴演唱會正舉行。

楊千嬅正舉行《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，上周末便去到深圳灣體育中心「春繭」體育場演出，不少歌迷入場支持，但有觀眾於網上留言，指花了過千元人民幣購得門票，但位置卻對正水泥墩，全場只能看到面前的石柱，因此十分氣憤，並希望主辦單位能退票。

該網友上載三張於深圳春繭體育場的照片，可見兩個座位十分狹窄，並對著前排的欄杆，目測所見坐下來雙腿都要屈起，難以伸直少許，視線亦只能從隙縫中望出舞台。

▲ 座位對著梯級橍杆。(網上圖片)

網民留言：「關於我花了1406元在楊千嬅深圳看水泥墩，找到自己座位的時候，周圍人都在笑我們，深圳春繭體育場，A1區，20排，128/129號避雷。正在找大麥維權退費，希望能成功。（對了，我老公186cm，根本坐不下）

她其後更新留言，對找過工作人員和售後服務，都未能成功退票。不少網民都支持她作出投訴，認為這種票區不應該設置座位。

▲ 正常人難以坐下。（網上圖片）

在上月楊千嬅廈門站演出，已有觀眾因場館座位衛生問題引發討論，後來主辦方道歉並作出跟進，並承諾會注意演出各方位的細節，給觀眾帶來更多的精彩演出，確保每一位觀眾都能夠獲得滿意的觀演體驗。

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