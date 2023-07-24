【娛圈姊妹】苟芸慧缺席「金枝六壯士」聚會　眾成員離開大台各有發展

藝人簡慕華﹑梁嘉琪﹑伍詠薇（伍姑娘）、苟芸慧、潘曉彤及化妝師Aster，因為劇集《金枝慾孽貳》而結緣，自稱「金枝六壯士」，感情要好，不時相約見面聚會。

「金枝六壯士」不齊人

今日（7月24日）簡慕華在社交網分享與「金枝六壯士」聚會，但不見苟芸慧現身，未知是否有要事要忙。

相中所見，簡慕華﹑梁嘉琪及伍姑娘均淡妝上陣，眾人保養得宜，見她們談天說地，共敍一個開心的下午，而簡慕華更留言表示：「與一班瘋癲朋友在一起共度美好時光。」

▲ 簡慕華﹑梁嘉琪及伍姑娘開心聚會。

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各有發展

其實她們現時各有發展，伍姑娘早前為《全民造星V》擔任評判，更透露在3月時，正式簽約加盟英皇娛樂，想自己可以多方面演出。

簡慕華於2017年結婚後，隨丈夫移居加拿大。2021年回港參與ViuTV劇集《大叔的愛》與黃德斌再度合作引關注，及後在去年再拍ViuTV劇集《940920》和《百萬同居計劃》。

梁嘉琪現時為商業電台節目《早霸王》主持，及為HOY TV擔任節目主持。

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苟芸慧與老公和好

至於苟芸慧自與陸漢洋結婚後淡出幕前，享受少奶奶生活，包括周遊列國、花逾15萬港元去法國修讀糕餅藝術文憑課程等。

但在2021年開始二人屢傳婚變，有傳苟芸慧受不了老公的冷待，而且雙方對生育有不同看法，矛盾加深，而婚變消息傳出後，他們一直採取不提不說的態度。

不過今年1月有報道指二人正式破冰，再次以夫婦姿態出席朋友圈的活動。



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