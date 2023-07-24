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【颱風消息】天文台料杜蘇芮明日升級為超強颱風　本周驟雨逐漸增多

社會 10:38 2023/07/24

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天文台料杜蘇芮明日升級為超強颱風，本周驟雨逐漸增多。（資料圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。今日（24日）大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。吹微風。

颱風杜蘇芮已增強為強颱風。在上午10時，杜蘇芮集結在馬尼拉以東約590公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強。

根據熱帶氣旋位置及路徑圖，天文台預料杜蘇芮明日（25日）將升級為超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里。

受高空反氣旋影響，今明兩日華南普遍晴朗，天氣持續酷熱。熱帶氣旋杜蘇芮會在未來一兩日逐步增強並移向呂宋海峽，隨後可能靠近台灣南部一帶，亦有可能移向廣東東部沿岸。其外圍下沉氣流會在本周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。預料與杜蘇芮相關的不穩定天氣會在本周後期影響中國東南沿岸。

天文台展望，未來兩三日持續酷熱。本周中後期驟雨逐漸增多，局部地區有狂風雷暴。

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記者：黃穎津

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