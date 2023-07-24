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【食用安全】男子深圳東門買紅茶喝一口即嘔吐　需洗胃吊鹽水事後檢測含漂白粉

食用安全 11:54 2023/07/24

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男子深圳東門買紅茶，喝一口即嘔吐需洗胃吊鹽水，事後檢測含漂白粉。

北上消費要小心！深圳一名男子近日在東門老街一家便利店購買一支紅茶飲品，豈料喝了一口後因口腔受到刺激，隨即嘔吐出來，並需要到醫院進行洗胃輸液。結果檢查發現該飲料含有「氯酸鹽」，惟涉事店主表示該產品已停止進貨，拒絕賠償。

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綜合内地媒體報道，7月5日，深圳一名陳姓男子在羅湖區東門老街一家便利店買了一支紅茶飲料，在店門口喝了一口後，感到味道很刺鼻，口腔受到刺激便立馬吐了出來，並前往醫院洗胃吊鹽水。

據報道，涉案飲料為華潤怡寶的紅茶飲料。事後陳先生進行報警，警方將該飲品拿去檢驗，結果發現該飲品含有化學成分「氯酸鹽」，在工業生產中被用作漂白劑、殺菌劑等。

公安局說就是類似於漂白粉、漂白水之類的東西，這個是一種帶腐蝕性的鹽酸，有毒的。

陳先生稱，購買這瓶飲料時正常擺放在雪櫃内，與其他飲料並無差異，結賬時店家也能掃出價格，飲料也是密封好的。涉事店家的老闆娘稱，最後一次進貨該飲品是2021年9月，此後再沒進貨，更表示不知該飲料「從哪裏蹦出來」。警方到店調查時亦發現其閉路電視壞了，因此沒有拍下事發時的情況。

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21日，陳先生再次前往便利店與店家協商和解，他表示自己正常提出訴求和賠償費用，但店家拒不接受。

老闆娘連最基礎的1200元人民幣醫療費都不願意承擔，她只能負一半的責任。

目前，陳先生準備起訴店家和廠家。涉事店家表示，已提交相關證據供警方調查，華潤怡寶客服則回應稱，會將相關情況反饋給公司。

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責任編輯：羅嘉欣

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