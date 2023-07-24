【細菌感染】35歲男被跳蚤咬致器官衰竭陷休克　2手1腳壞死慘遭截肢

▲ 美國一名男子探望完成手術的母親，結果卻因為被跳蚤咬傷而導致感染斑疹傷寒。

美國一名35歲男子被跳蚤咬了一口，結果居然因此感染「斑疹傷寒」（typhus），引發器官衰竭及敗血性休克，幾乎失去性命。雖然他在經過搶救後奇蹟生還，但就因為藥物引起的副作用而導致雙手及其中一隻腳需要截肢。

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綜合外媒報道，來自德州侯斯頓（Houston）的Michael Kholhof原本計劃到聖安東尼奧（San Antonio）探望及照顧剛剛完成腳部手術的母親，但到埗後一直感到不適，並出現類似感冒及新冠肺炎的症狀。因為沒有健康保險，所以他一直未有求醫，直到6月19日他因為腳趾失去知覺及出現嚴重的流感症狀而被家人送入急症室。

然而就在入院後24小時內，Michael的情況便急轉直下，出現敗血性休克，隨即被送進深切治療部（ICU）。他的多個器官開始迅速衰竭，必須依賴呼吸機、血液透析，並持續施打抗生素、血管升壓劑和多種靜脈注射藥物來維持生命。其家人受訪時透露，醫院在Michael入院隔天便下達病危通知書，著他們聚集親友作最後道別。其弟弟Greg憶述：

他有一兩次真的差點就死掉，他們（醫生）一直擔心他可能會陷入腦死亡的狀態。

所幸經過11天搶救後，Michael有如奇蹟般活了下來，並在7月1日停止使用呼吸機及鎮靜劑，但治療卻對他的身體造成嚴重後果。其母J’Leene Hardaway表示，由於院方在救治過程中使用了升壓劑，Michael的手腳出現了乾性壞疽、開始壞死，醫生最終只能為他的雙手及一隻腳進行截肢手術。

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醫生告知家屬們，Michael是被一種罕見的跳蚤嚴重咬傷，因而感染斑疹傷寒，並引發敗血性休克、器官迅速衰竭的症狀。而院方事後亦指出，如果Michael再晚48小時求醫，便很有可能回天乏術。

據報，這種病在美國德州和南加州以外的地區極其罕見，而美國疾管署（CDC）亦證實，跳蚤引發的斑疹傷寒，主要發生在世界各地的熱帶與亞熱帶氣候地區；如患者罹患後沒有及時治療，就會導致器官受損，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣