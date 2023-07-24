【李玟離世】李玟31日追思會開直播　全球歌迷同步悼念偶像

一代樂壇天后李玟（CoCo）本月5日離世，令歌迷、親友無比痛心。日前李玟二姐李思林在社交網公布李玟喪禮將於本月31日下午4時，在香港殯儀館一樓大堂舉行設靈儀式；並於翌日（8月1日）上午10時30分大殮後進行出殯儀式。而於本月31日下午6時至晚上10時將會讓歌迷拜祭，其餘時間則以私人形式舉行。

【李玟離世】李玟訃聞曝光 富商老公Bruce兩名繼女未有署名

追思會開直播

近日李思林開了YouTube頻道，透露追思會當天會開直播，讓無法親自到場的歌迷都能送李玟最後一程。

李思林說：「大家好二姐剛開通了YouTube頻道，我知道CoCo的粉絲遍佈全世界，也知道這次有很多粉絲沒辦法參加追思會，所以31號四點鐘這裡會有直播，希望不漏掉任何一個粉絲，在這個非常艱難的時期，讓我們一起陪CoCo走最後的一段路，謝謝大家。」

▲ 李思林透露李玟追思會開直播。

李玟訃聞

至於李玟的訃聞早前正式曝光，在訃聞的名字只有李玟兩位胞姊李秋林、李思林，以及李秋林丈夫何錦麟的名字，卻不見仍未正式離婚的富商老公Bruce及兩名繼女名字。

事後李思林透露，訃聞上清楚寫著：「親屬繁衍 恕未盡錄」，而且媽媽的名字也沒在上面。她望外界不要再炒作：「請尊重死者家人的安排，不要不停去做無謂花邊新聞。」之後又傳出Bruce會在李玟喪禮到場致詞，但未知是否屬實。

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