  • 33°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遇溺意外】救生員1日內救遇溺男童5次　父母全程未見影遭炮轟

健康 13:33 2023/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

救生員1日內救遇溺男童5次，父母全程未見影遭炮轟。

切勿讓小朋友獨自一人游水！內地廣西網上近日便瘋傳1名男童一日內於泳池連續遇溺5次的片段，慶幸每次遇溺時，場內救生員均及時發現，將男童救起。惟由於事發時均未見男童家長身影，有網民便質疑男童父母盡力看管孩子，任由稚子多次置身危險境地。

最新影片:

童學園
【童學園】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

根據內地媒體報導指出，事發於本月21日，該名男童在廣西一泳池內暢泳時多次發生遇溺情況，而且次數更達5次之多。慶幸，男童第一次遇溺後，已成為救生員重點留意對象，因此每次只要男童於水中一有危險情況，救生員即可以及時出現，將他救起。

由網上的片段亦可見，男童一開始是因為救生圈太大的關係，因此輕易便將救生圈甩走，再整個人倒豎蔥般直插入水中，手腳還不停掙扎；其後男童雖然穿起了救生衣，以取代救生圈，但嬌小的男童在水中似乎仍難以保持自己的平衡，類似的倒豎蔥溺水意外仍然持續發生。幸好，有救生員及時救起，才沒有引起生命之憂。

點擊圖片放大
+8
+7

雖然救生員總是在第一時間撈起男童，但有眼利的網民卻留意到，每次出事故事，均未見男童父母身影，懷疑男童父母未盡監護責任。有網民更擔心認為孩子是否經常獨自一人生活。有網民則笑言，「父母給男童一次生命，救生員卻給了他5次生命。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【公眾泳灘】新咖啡灣十日內兩宗泳客遇溺事故　工會指海灘分界不顯大批市民誤入
15:40 2023/07/12
【公眾泳灘】新咖啡灣十日內兩宗泳客遇溺事故　工會指海灘分界不顯大批市民誤入
【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救
11:09 2023/07/13
【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救
【游泳遇溺】長洲泳灘男童遇溺險被暗湧拉走 救生員飛奔落水救人
11:28 2023/07/22
【游泳遇溺】長洲泳灘男童遇溺險被暗湧拉走 救生員飛奔落水救人

你可能感興趣

【公眾泳灘】新咖啡灣十日內兩宗泳客遇溺事故　工會指海灘分界不顯大批市民誤入
15:40 2023/07/12
【公眾泳灘】新咖啡灣十日內兩宗泳客遇溺事故　工會指海灘分界不顯大批市民誤入
【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救
11:09 2023/07/13
【遇溺意外】男童遇溺大人從身邊游過渾然不知　小兄弟變身救生員即跳入水營救
【游泳遇溺】長洲泳灘男童遇溺險被暗湧拉走 救生員飛奔落水救人
11:28 2023/07/22
【游泳遇溺】長洲泳灘男童遇溺險被暗湧拉走 救生員飛奔落水救人
健康問題 救生員 泳池

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【大腸癌】曾被譽為第二個Rain 韓男星大腸癌驟逝享年37歲
16:19 2023/07/22
【大腸癌】曾被譽為第二個Rain 韓男星大腸癌驟逝享年37歲
【火災慘劇】13歲少年被母反鎖在家讀書　燒書致失火為逃生18樓家中墮亡
15:46 2023/07/23
【火災慘劇】13歲少年被母反鎖在家讀書　燒書致失火為逃生18樓家中墮亡