【遇溺意外】救生員1日內救遇溺男童5次　父母全程未見影遭炮轟

▲ 救生員1日內救遇溺男童5次，父母全程未見影遭炮轟。

切勿讓小朋友獨自一人游水！內地廣西網上近日便瘋傳1名男童一日內於泳池連續遇溺5次的片段，慶幸每次遇溺時，場內救生員均及時發現，將男童救起。惟由於事發時均未見男童家長身影，有網民便質疑男童父母盡力看管孩子，任由稚子多次置身危險境地。

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根據內地媒體報導指出，事發於本月21日，該名男童在廣西一泳池內暢泳時多次發生遇溺情況，而且次數更達5次之多。慶幸，男童第一次遇溺後，已成為救生員重點留意對象，因此每次只要男童於水中一有危險情況，救生員即可以及時出現，將他救起。

由網上的片段亦可見，男童一開始是因為救生圈太大的關係，因此輕易便將救生圈甩走，再整個人倒豎蔥般直插入水中，手腳還不停掙扎；其後男童雖然穿起了救生衣，以取代救生圈，但嬌小的男童在水中似乎仍難以保持自己的平衡，類似的倒豎蔥溺水意外仍然持續發生。幸好，有救生員及時救起，才沒有引起生命之憂。

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雖然救生員總是在第一時間撈起男童，但有眼利的網民卻留意到，每次出事故事，均未見男童父母身影，懷疑男童父母未盡監護責任。有網民更擔心認為孩子是否經常獨自一人生活。有網民則笑言，「父母給男童一次生命，救生員卻給了他5次生命。」

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責任編輯：羅嘉欣