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【冷氣病】36歲男狂吹冷氣胸悶四肢癱軟暈倒　揭患心肌炎入ICU搶救5日險喪命

健康 12:43 2023/07/24

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36歲男狂吹冷氣胸悶四肢癱軟暈倒，揭患心肌炎入ICU搶救5日險喪命。

炎炎夏日吹冷氣很正常，但小心過度引起可致命的「冷氣病」。日前一名36歲男子就因猛吹冷氣導致心肌炎，入住ICU搶救5日才保住性命。

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綜合内地媒體報道，江蘇一名36歲男子日前在家中吹冷氣後感到有些著涼不適，卻以為只是感冒。不久，男子逐漸出現胸悶無力、四肢癱軟症狀，最後暈倒家中。男子的家人急忙將其送醫，但由於男子此時頻頻心律失常，而再被轉院治療。最後，常州市第一人民醫院心血管內科接手，確診男子為「爆發性心肌炎」。男子入住ICU並經過5日的人工心肺（ECMO）搶救，才順利脫險。

「爆發性心肌炎」致命率高

主治醫生錢四輩解釋，此疾病起因隱蔽但惡化迅速，患者會出現頑固性休克及致命的心律失常，病死率較高。醫院在近半年來已接診數起由感冒引起的「爆發性心肌炎」患者，因此，醫生提醒民衆「要適度使用冷氣」，提防「冷氣病」：

冷氣溫度不要開太低，一般來說白天設置26℃至28℃比較合適。盡量避免空調直吹，平均每次使用空調時間不超過3小時，夜間則盡量不要整晚開啟。另外在空調房裡也要注意關節和腹部的保暖。如出現發熱、咳嗽、腹瀉，尤其伴有胸悶、胸痛等症狀時，務必要重視，及早就醫。

「冷氣病」病徵

TOPick訪問註冊中醫師陳嬿珺，解釋指「冷氣病」只是俗稱，其學名叫「空調綜合症」，主要病徵為上呼吸道感染，例如感冒、咳嗽、流鼻水、鼻敏感等。另外，當人體不能適應熱和凍的驟變時，會導致血管收縮，而容易引起如頭痛等痛症。高危人士包括體虛、孕婦、小朋友、老人家、長期病患者；或者長期保持一個姿勢不活動、久坐在辦公室的人，都很容易引起「冷氣病」。

另外，身體若受寒邪但沒有及時驅走寒氣，嚴重可致女性患子宮肌瘤、子宮内膜增生；或容易出現心血管問題，譬如心臟突然無法負荷而出現突然間胸痛、胸悶等症狀。

舒緩方法

陳醫師建議預防「冷氣病」方法：

  • 注意頸部及膝蓋保暖
  • 進入冷氣環境前，宜先在門口站一下適應冷氣風邪後再進入
  • 不要做完運動流著汗進入冷氣地方
  • 定期清洗冷氣機

茶療驅寒

陳醫師另推薦2種茶療，有助舒緩「冷氣病」：

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責任編輯：羅嘉欣

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