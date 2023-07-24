【機票優惠】快運推出日本快閃機票優惠 香港飛福岡、鹿兒島單程$388起
社會 11:22 2023/07/24
香港快運推出快閃機票優惠，香港飛日本福岡單程$388起，來回連稅$1,476起。旅行日期由8月20日至明年1月31日。訂票日期由即日起至7月26日。詳情即看：【下一頁】
- 行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550
- 網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570
- *單一行李重量不能超過32kg
此外，香港快運亦推出飛鹿兒島優惠，香港飛鹿兒島單程$388起，來回連稅$1,419起。旅行日期由8月28日至明年1月31日。
航班時間：
10月27日前
- 去程：UO846 07:55-11:55 (一、三)、09:30-13:35 (五)
- 回程：UO847 12:40-15:00 (一、三)、14:40-17:00 (五)
10月29日後
- 去程：UO846 08:00-11:50 (四、日)、08:25-12:15 (一、二、五)、07:55-11:45 (三、六)
- 回程：UO847 13:25-16:00 (每日)
行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550
網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570
*單一行李重量不能超過32kg
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記者：黃穎津