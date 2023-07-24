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【機票優惠】快運推出日本快閃機票優惠　香港飛福岡、鹿兒島單程$388起

社會 11:22 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

快運推出日本快閃機票優惠，香港飛福岡單程$388起。

香港快運推出快閃機票優惠，香港飛日本福岡單程$388起，來回連稅$1,476起。旅行日期由8月20日至明年1月31日。訂票日期由即日起至7月26日。詳情即看：【下一頁

  • 行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550
  • 網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570
  • *單一行李重量不能超過32kg

此外，香港快運亦推出飛鹿兒島優惠，香港飛鹿兒島單程$388起，來回連稅$1,419起。旅行日期由8月28日至明年1月31日。

航班時間：

10月27日前

  • 去程：UO846 07:55-11:55 (一、三)、09:30-13:35 (五)
  • 回程：UO847 12:40-15:00 (一、三)、14:40-17:00 (五)

10月29日後

  • 去程：UO846 08:00-11:50 (四、日)、08:25-12:15 (一、二、五)、07:55-11:45 (三、六)
  • 回程：UO847 13:25-16:00 (每日)

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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