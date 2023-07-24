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【星二代】陳奕迅18歲愛女正面樣罕有曝光　陳康堤遺傳超強基因「迷你版徐濠縈」

娛樂 12:19 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

陳奕迅18歲愛女陳康堤正面樣激罕曝光。

陳奕迅（Eason）於台北小巨蛋舉行一連七場《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，昨晚（7月23日）尾場圓滿落幕，老婆徐濠縈及女兒陳康堤亦有飛往當地支持老公及爸爸場。

定居台灣的余文樂一盡地主之誼，不但帶徐濠縈母女四圍遊玩，更帶她們吃「好西」。日前晒出與徐濠縈及康堤飯聚照片，康堤正面激罕曝光，擁有一雙大眼睛、筆直高鼻兼豐厚嘴唇，倒模媽媽靚樣之餘，網民大讚康堤比徐濠縈長得更漂亮，更勝媽媽。

【塵大師】陳奕迅年紀漸長更易哭　林海峰寫詞加入致敬吳孟達

（IG圖片）

台下感動落淚

Eason與徐濠縈於2004年誕下女兒康堤，兩夫婦對女兒愛護有加，為了避免外界認得出她是Eason女兒，希望讓愛女在正常環境下成長，甚少公開康堤的正面照。

直到去年底，Eason相隔9年再度於紅館舉辦演唱會，當時妻女徐濠縈與康堤幾乎每晚在台下撐場，罕有公開露面的康堤於台下為爸爸應援。

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Eason於尾場選唱《大個女》送給女兒康堤，台下的康堤更聽到感動落淚，Eason唱畢後更向愛女擺出心型手勢，盡顯暖爸的一面。

不過由於疫情關係，康堤全程戴上口罩，僅見到其一雙大眼睛。徐濠縈以往晒出康堤的側面照，已獲網民讚遺傳媽媽超強基因，十足「迷你版阿徐」一樣。

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Eason完騷後接受傳媒訪問，對於女兒感動到喊，他說道：「我想因為她已經18歲，終於明白首歌內容，她好鍾意這首歌。今日我並非只唱給她聽，不過我想她已經大個女，會明白，人大了就會有感覺。」

讀傳統名校女拔

作為歌神愛女的康堤，從小到大不時被影到仍身穿傳統名校拔萃女小學及其書院的校服，在傳統女校拔萃女書院讀書期間，康堤爭氣成為校內手球隊精英，文武雙全。

身為歌王之女，據說康堤的歌喉不錯，阿徐曾表示女兒成績一直處於不用擔心的位置，也不需要補習，惟學科太深，自己也不懂得如何教導女兒，全靠她自己努力。

康堤在學期間，其中一大挑戰是平衡讀書與運動，康堤是手球校隊成員之一，曾多次代表學校參加比賽。不過，康堤的生活低調，不希望外界認出她是「陳奕迅女兒」，故曾多次拒絕父母去學校看自己比賽。據悉連Eason想為女兒拍照，也只能偷拍，尊重女兒想在正常環境下成長。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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