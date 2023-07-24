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【校園意外】中學體育館樓頂倒塌10人死亡　現場救援畫面曝光

親子 12:04 2023/07/24

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內地一間中學體育館樓頂倒塌，導致10人死亡。

黑龍江一間中學昨日（23日）發生了嚴重的校園意外事故，校內體育館樓頂突然倒塌，造成10人死亡，至今仍有1人被困。事發現場救援畫面曝光，當地消防及救援人員陸續救出傷者，有學生獲救時已沒有生命跡象。

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綜合內地傳媒報道，事發於黑龍江齊齊哈爾市一間中學，昨日（23日）下午3時左右，體育館樓頂發生倒塌。當時體育館內有19人，其中4人及時逃生，另外15人走避不及被困。

大批消防及救援人員接報趕赴現場搶救，截至今日（24日）清晨，已救出14人，當中4人沒有生命跡象，其餘6人搶救無效死亡。現時仍有1人被困，消防出動搜救犬和生命探測儀搜索該名被困者。

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涉違規堆置致慘劇

倒塌的體育館建築面積約1,200平方米，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板。從現場畫面可見，體育館的頂樓完全崩塌，變成一片廢墟。

當局初步調查發現，體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置在體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增加重量，導致屋頂荷載增大引發坍塌。警方扣留教學綜合樓施工單位負責人，接受進一步調查。

多名該校學生反映，體育館建成多年，平時較少對普通學生開放。有附近居民指出，雖然正值暑假，但體育館內有學校女排球員在訓練。

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責任編輯︰王明芳

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