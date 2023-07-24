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【東張西望】美容院試做療程後雙腿痛楚+生水泡　李旻芳陪苦主找負責人對質

娛樂 13:23 2023/07/24

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TVB節目《東張西望》收到苦主Amy（化名）報料投訴美容院。

TVB節目《東張西望》昨晚（23日）報導一宗美容服務投訴事件，《東張》收到苦主Amy（化名）報料，表示試做去除微絲血管療程後開始感到痛楚，皮膚更出現水泡，惟Amy跟美容院各執一詞且未能達成共識。

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試做療程後出事

7月初，Amy於社交網站看見美容院廣告，對去除微絲血管療程感興趣並到美容院了解及試做療程。

接受療程後，Amy的腿部開始出現痛楚，並有可能令雙腿留疤。其腿部皮膚開始出現水泡，令她懷疑皮膚已被燒傷。

Amy指出，自己於接受療程期間有感被橡筋彈的感覺，其後感到腫痛，美容師得悉後便拿出冰袋於其大、小腿位置敷冰，並更換過一次冰袋。

美容院其後向Amy推銷五次療程，合共收取19000元。

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皮膚痛楚+長山泡

Amy回家後感到痛楚且發熱，腿上長了三個水泡及紅印，翌日起牀時因水泡黏住牀單，在拉扯期間受傷。

Amy跟美容院聯絡，美容院稱當時已發現不妥處，指其腿部變硬屬低溫燙傷，又否認療程出問題及拒絕退款。

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終與美容院和解

Amy跟《東張》表示曾以電話聯絡美容院負責人，卻被對方反指她處理不當，指她是因為直接使用冰敷才導致此情況，又要求她跟美容師對質。

其後，Amy向《東張》求助，在主持李旻芳及攝製隊陪同下再向美容院多番要求會面對質，惟攝製隊被拒諸門外。

經過兩小時閉門傾談後，Amy和美容院願意和解，事件最終獲得解決。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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