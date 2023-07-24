【中獎詛咒】女子買彩票中$770萬頭獎　買樓後下場悲慘戶口僅剩4位數

▲ 女子買彩票中$770萬頭獎，買樓後下場悲慘。（網上圖片）

買彩票中頭獎，原以為展開美滿人生，沒想到卻是噩夢的開始。美國一名女子在2022年買彩票，中獎贏得100萬美元頭獎（約港幣770萬元），她用獎金買下新屋，結果剛搬家便發生火災，如今戶口只剩下300美元（約2300港元），令她不禁慨嘆是「中獎詛咒」。

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綜合外媒報道，58歲的凱瑟琳（Kathryn Faver）在2022年9月買了3張刮刮樂彩票，幸運地贏得100萬美元頭獎，她選擇一次過領取獎金，扣稅後共獲得82萬美元（約630萬港元）。

幾個月後，凱瑟琳花費40萬美元（約310萬港元），購買新屋，她在簽約當日便將所有物品搬到新家。不過，在她外出接母親時，卻收到警方來電，稱她的新家失火，廚房和客廳幾乎被燒毀。

至於起火原因，凱瑟琳指，搬運工人將紙箱放在煮食爐上，但煮食爐不知為何開火，造成火災。但搬家公司表示，指引規定員工禁止將物品放在任何家具上，因此不會對事故承擔任何責任。

雖然大部分財物未有被燒毀，但凱瑟琳將獎金用來買樓，又向兒子擔任牧師的教堂捐贈1萬美元（約7.7萬港元），剩下的獎金用以支付賬單，現時她的戶口和名下財產僅餘300美元，加上她未為新屋購買保險，因此無法得到賠償。

我甚至未曾在房子裡過夜，只待了10分鐘不到，這難道是中頭獎的詛咒？

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責任編輯：羅嘉欣