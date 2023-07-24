【英語教學】福附2學生ICAS英語奪最高榮譽獎牌 小四男生從未補習英文 

▲ 福附有2名學生ICAS英語奪最高榮譽獎牌。

觀塘區直資英文小學福建中學附屬學校，近年安排高小學生參與國際聯校學科評估及比賽ICAS評核，屢創佳績，今年成績剛剛出爐，福附在ICAS英語學科評核中，整體成績不但繼續高於全港平均水平，小四級有14%考獲HIGH Distinction及Distinction優異成績，而小六級更有多達27%考獲HIGH Distinction及Distinction佳績。此外，福附本年度共有多達5位學生，在香港ICAS英語學科名列前矛排名前1%，獲頒「高級榮譽獎證書」，當中更誕生兩位學生奪得英語學科及英語寫作最高榮譽獎牌，榮獲港澳地區該組別第一名獎項。

具40多年歷史的國際聯校學科評估及比賽ICAS，屬世界級的評估，全球42個國家或地區，約16,000多所學校，超過1,000萬學生參加，當中香港佔約200間，主要是國際學校、直資、私立學校等，福建中學附屬學校屬其中一間參加學校。英語評核內容涵蓋詞彙、句法、寫作手法及閱讀理解，題型包括選擇題、短文輸入、6至8篇閱讀理解、由描寫日常常見題材的簡單文章，以至包含抽象概念和高階語言結構的複雜文章。

福附自2013年起，每年均安排小四級學生參加ICAS評估，目的是期望透過參與以英語為母語的國際試作為指標，檢示校內英語教學上的強弱項，用以調節教學方向。因疫情持續3年的關係，校方今年安排全級小五學生應考ICAS，成績理想；校方同時亦讓校內小四及小六學生自由報考ICAS，成績同樣卓越。

ICAS上月宣布今年最新成績，福附小四級有14%考獲英語學科HIGH Distinction及Distinction，39%獲 Credit；小五級有7%考獲英語學科HIGH Distinction及Distinction，42%獲Credit；小六級亦有多達27%考獲英語學科HIGH Distinction及Distinction，45%獲Credit，成績相當突出。

香港各年度ICAS成績排名前1%的考生，可獲頒「高級榮譽獎證書」，福附今年共有5位名學生在ICAS英語學科中獲得這高級榮譽。當中，在港澳地區每一階段每個學科成績最高的學生，更會獲頒發獎牌，以示表揚最高殊榮，福附今年奪得兩個獎牌，包括就讀小四的陸游洋及就讀小五的楊懿，前者獲英語學科奬牌，後者獲英語寫作獎牌。

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小四男生不靠補習英文奪獎

一口流利英語的陸游洋表示，大概3歲開始喜愛閱讀，更喜歡挑戰難度高一點的英文書籍，其母陸太表示，「游洋嬰兒期，我已購買布書讓他揭，去到他6歲左右時，發現他喜愛科學， 錯誤地購買了一些程度較深的讀物，見他揭下揭下，慢慢能透過前文後理，能理解書中意思，後來始從書商得悉，有關讀物達中二程度」。

游洋坦言，當初是從電腦遊戲學習英語，之後對英語閱讀和寫作亦產生濃厚興趣，曾參與英語寫作比賽獲獎。陸太表示，游洋沒有補習，主要跟學校課程學習和閱讀，提升英語能力，並幸得老師鼓勵，更令其子對學習產生動力，「迫係無用，一定要有興趣，先會學得好」。

楊懿表示，她3歲開始喜愛聆聽英文和閱讀英文書籍，自小一開始更是沉迷閱讀中英文書籍，她笑言曾閱讀致廢寢忘餐，「半夜都會靜靜開電筒睇書」。現時家中5個書架滿載逾千本課外書，一本501頁的英文小說，她只需花一天時間便完成閱讀；她尤其喜愛與科學相關的書籍，加上熱愛體操，較易拉傷筋骨，更夢想當骨科專科醫生，醫治有需要的患者。

她表示，平日喜歡英文寫作，特別是利用各種修辭手法，仔細描寫情緒等。她坦言，有時寫作也會面對困難，如想不到寫什麼內容，學校老師便會鼓勵她繪畫「腦圖」，啟發她進行多角度思考，以豐富寫作內容。自言兒時非常害羞的她，不太願意說英語表達自己，「成日好擔心講錯，或者講得好細聲」，幸獲老師多加鼓勵，經已大大改善，「老師成日話講錯唔緊要......依家上堂都會主動答問題」。

福附聘15外籍老師推主題教學

福建中學附屬學校校長徐區懿華強調，校方在安排學生參與ICAS評估前，均沒有特意為有關學生提供任何與考試形式相關的練習，更沒有為學生操練試題。該校近年於ICAS評核中的成績結果，均高於全港水平，而且成績連年上升，令人非常鼓舞，每年更有不同年級的學生因表現優異而獲獎，今年亦然，有兩學生分別獲得香港英文學科及英語寫作第一名的成績，令校方感到相當欣喜。她認為，成績反映出，校方在疫情下推行「停課不停學」可見成效，而且，疫情前已建立的學習基礎亦功不可沒。

為了在初小階段打好學生以英語學習的良好基礎，福附於小一及小二採用homeroom模式進行教學，每班安排一位外籍老師及一位本地老師當班主任，並教授大部份主要科目。同時，小一及小二的外籍老師亦會協作教授小三小四半數課時的英文課堂，小五小六則由外籍老師透過戲劇方式教授讀本，確保學生由小一至小六都能與以英語為母語的老師流及從他們身上學習。

為培養學生達到「接近母語水平英語」的教學目標，福附投放大量資源在英語教學上，聘請多達15位外籍老師任教，成效相當顯著。徐區懿華表示，校內的外籍老師是學校重要的一員及組成部份，與校內本地正規教師一樣 ，除日常正規教學外，還會負責與家長溝通，肩負起訓輔、活動等工作，因此，外籍老師同樣投入校內各項發展，對學校各方面都有重大貢獻。

有別於依賴教科書的傳統教學，福附的英文科課程設計獨特，採用主題形式作為教學主軸，閱讀文章由美國國家地理National Geographic Reach for Reading及Raz Kids 中選取，再配合校本設計的Grammar Book（英語文法校本課業）及Spelling Book （詞彙學習校本課業），讓學生從小接觸真實（authentic ）文體，意思是以英語為母語人士所使用的英語，而非簡化後讓外語或第二語言學習者使用的素材。

此外，福附於小三至小六級，更加入英文novel（小說）作為必讀書及book circulation，以提升學生對閱讀的興趣。至於小五及小六，校方每星期均提供英文戲劇班，提升學生運用英語及創作的能力。徐區懿華續稱，在教學過程中，學生多以小組模式上課，學校採用大量活動教學，如小組討論、協作學習、角色扮演、辯論等等。除了一般課堂外，校方每月都會舉行不同主題的World Kaleidoscope Week，如本年度的非洲及美洲文化活動，讓學生寓學習於遊戲，認識多國文化。

校方除了一般課堂外，更設有不同的英語學習課外活動，如英文辯論隊、英文戲劇、英文音樂劇、book club等等。這些都讓學生有更多接觸英語的機會。此外，我們都鼓勵學生多參加與英語有關的比賽，讓學生在比賽中自我提升，追求卓越。學生之間，在以英語授課的課堂上只會以英語交流，在課堂以外亦會自發地以英語進行交流。

此外，福附作為英文小學，除了中文科及文化科外，其他科目都以英文作為教學語言，這亦促使學生的英文水平都較一般中文學校高，但同時中文水平亦與一般中文小學無異。課程安排上會透過跨科學習或課程統整，讓學生使用不同科目的學習內容，融匯貫通學習，舉例說，每年級有三個不同單元的統整課業，讓學生就相同主題整合學習成果；小四學生會於每年六月份，使用不同學習領域上所學知識完成跨學科學習活動，最後回饋於社會上，如探訪老人院等。展望未來，校方將繼續參加ICAS評估﹐檢視教學水平，同時亦會考慮其他可提升學生各方面能力或可促進教學的國際評估。

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記者：林碧洋