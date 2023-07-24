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【東京迪士尼】留日女大生送迪士尼職員感謝卡　驚喜解鎖「隱藏服務」羨煞旁人

親子 18:07 2023/07/24

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留日女大生向迪士尼職員送贈感謝卡，驚喜解鎖「隱藏服務」，羨煞旁人。

主題樂園真是一個處處充滿驚喜的地方，一名女大生與友人一起到東京迪士尼遊玩，期間向工作人員贈送感謝卡，竟解鎖了「隱藏服務」，工作人員帶她們到祕密通道遊覽，更可免排隊登上人氣設施。

女大生是一名在日本留學的台灣人，名為Aya，不時在社交平台Instagram分享留學經歷，擁有14.6萬追蹤者。近日，她與友人在東京迪士尼遊玩時，收到工作人員給予五張感謝小卡片，目的是讓她們送贈辛勞的工作人員。

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Aya看到一位稱職的工作人員，一直在揮手微笑，所以贈予一張感謝小卡。不料，兩人反被熱切招待，苜先被帶到祕密通道，通道內有各種迪士尼畫作，欣賞畫作時，工作人員不時與她們進行互動小遊戲。

經過祕密通道，兩人被帶到門外寫著禁止進入的濕身機動設施「飛濺山」的免排隊捷徑，甚至比快速通關還快，工作人員亦細心提醒防止瀏海沾水變塌的技巧。

兩人玩「飛濺山」後，還收到那位工作人員的手寫小卡及紀念貼紙，Aya感到又驚又喜：

好幸運啊，像夢的一天，謝謝迪士尼！

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Aya亦表示她們先前亦有向其他工作人員贈送感謝卡，但都未能體驗「隱藏服務」，經詢問後得知一天只會招待三組人，工作人員表示她們是那天「飛濺山」的最後一組，因此Aya猜測是每個機動遊戲三組。

Aya回應網民提問，如果未有工作人員主動給予感謝小卡，可以嘗試以「すみません、ドリームガーランドカードをもらってもいいですか？」向工作人員索取。不過，Aya強調感謝小卡的目的是感謝工作人員才設置的機制，希望大家不要抱著想要免排隊乘搭遊樂設施的想法而去送卡。

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責任編輯︰王明芳

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