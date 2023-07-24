【拋妻棄女】「好老公」在外工作4歲女從未見過爸 妻驚悉真相崩潰喊離婚

▲ 印尼有人妻以為丈夫為養家出差忙碌，自她懷孕到女兒4歲，丈夫都沒有回家見過女兒一面，她驚悉真相心碎喊離婚。

俗語云：糟糠之妻不下堂！但現今社會道德觀念冷漠，出軌的男人也是空見慣了！印尼有人妻以為丈夫為養家，離鄉背井到新加坡工作4年，自她懷孕到女兒4歲，他都沒有回家見過女兒一面，雙方只是靠電話聯繫。直到收到友人提供丈夫的「偷食照」，才驚悉真相，心碎喊離婚！

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綜合外媒報道，該名印尼人妻菲拉的丈夫4年前為了賺錢養家，遠赴新加坡當警員，但他離鄉後一去不返，夫妻倆只能透過手機聯繫，就連當初懷孕到生女兒的時候，丈夫也不在身邊，菲拉獨自把孩子帶大。

如今女兒已經4歲，卻從沒見過父親，都是我一人辛苦帶大孩子。

菲拉一直誤以為丈夫是「好老公」，豈料，丈夫在獅城早已另結新歡，更拋妻棄女，

要不是身邊的朋友把丈夫和女子的親密照發給我，我還真的傻傻被蒙在鼓裡，以為丈夫是一個負責任的忠心漢。

菲拉知悉真相後，恍然大悟，難怪過去丈夫回覆訊息都是非常簡短冷漠，「我以為是公務繁忙，忙到沒有時間回家，卻沒想到是這樣」」，因此她心碎提出離婚，並揚言將他出軌之事告訴家人，同時在社交平台公開丈夫不忠的證據，把對方與小三的對話截圖，不過該影片現已刪除。

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責任編輯︰王明芳