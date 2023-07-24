【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨

▲ 呢招都幾好，大家可以參考！

有沒有試過有人在街上向你借錢食飯？相信有不少人都有這樣的經歷。大埔區有港男就遇上借錢黨，一名操普通話的女子，在他提款後尾隨他，向他索錢食飯，不過他憑一招就機智擊退了對方！

最新影片推介:

事主在Facebook群組「大埔TAI PO」上載影片，分享疑似遇上「借錢黨」的經歷。事主指，當日他在大埔廣場某銀行提款後步行到藥房附近，即有操普通話的女子上前指自己冇錢食飯，向他索錢食飯，事主即覺得對方睇住他撳錢，然後尾隨他，不過他就使出一招合照完再借錢，對方拒絕，隨即轉身離開，他留言說：

我想畀錢佢哋㗎冇錢食飯好慘㗎嘛，好客香港好客大埔。

從事主上載的短片可見，事主用手機拍攝該女子身後，並表示「幫你報警啊」、「點啊要幾多錢啊？夠唔夠錢啊！」而該名戴眼鏡、紮馬尾的女子邊用普通話回應「我不認識你」，邊拿着手機急步離開。事主在帖文中表示「大埔人最好」，願意提供幫忙，「但點解我想同你哋合照之後再畀錢你就走嘅？」

▲ 該女子見事敗，轉身就離去。

影片在大埔居民群組引來大批當區居民留言，表示該女子已是區內紅人，很多居民都見過該女子自稱冇錢食飯。有居民分享自己的擊退方法，「我屋企好多嘢食，叫佢上去食，食完再畀多五舊水佢」、事主就回應「 我追上去其中一個已經打電話，應該附近仲有同黨」，有網民就指她專向單身男士埋手「專向單身男人借錢請食野、再去後巷打劫！」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳