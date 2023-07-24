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【掃毒3：人在天涯】郭富城自揭錯過《掃毒》首集演出　青雲古仔指香港搭泰國村逼真

娛樂 12:05 2023/07/24

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《掃毒3：人在天涯》

劉青雲、古天樂、郭富城主演的港產片《掃毒3：人在天涯》，由擅長警匪片的邱禮濤導演再次執導，除連場飛車、槍戰外，結局更有媲美戰爭片的緊張刺激場面。

古天樂說：「今次不止槍戰、爆炸、飛車，還有飛機、大炮，我睇劇本也沒幻想到導演拍攝畫面是這樣誇張，是我想像以外的警匪片。這幾年間他拍了很多《掃毒》、《拆彈》系列，對於這方面的掌握很準繩。」

劉青雲繼2020年的《拆彈專家2》後，再度與邱導拍檔，青雲強調今次才是跟邱導首次完整地合作，他說：「導演給我的感覺很注重安全，不想讓演員在現場等，時間都安排得很好。」

郭富城透露，其實《掃毒》首集也有找他演出，無奈當時未有檔期，在今次《掃毒3：人在天涯》，邱禮濤邀城城演臥底角色，對首次與邱導合作，城城大讚對方是個執行力非常高的導演，講解劇情及情緒是一針見血，他說：「一句說話就能說明，是優秀導演擁有的條件，開心與邱導合作，他是我很喜歡的導演。」

香港搭泰國村寨

電影原本於2021年3月在泰國拍攝，但當地新冠疫情嚴峻，於6月改往雲南西雙版納開拍，及後再轉赴汕尾拍攝。

考慮各方因素，最終電影公司決定放棄所有前期工作，改返香港火速物色流浮山一個50萬呎用地，極速興建整條泰國村寨大型布景用作拍攝，邱導亦展現其極高效率的執行和應變能力，在搭建的村寨實景中，同樣拍攝到極為迫真的金三角毒品工場場面。

媲美當地實景

城城對村寨的真實環境感到震撼，他說：「之前在西廂版納拍攝已經搭建村寨景拍攝，由於疫情關係，電影公司移師香港拍攝，單是搭建這場景，在元朗用了50萬呎地方去搭建，然後將木材、樹木環境營造泰國金三角，置身村寨令我感覺自己不在香港，可以說是很真實，就連樹木也是泰國運來。」

古天樂指場景媲美秦國實景，他說：「我懷疑在這景拍攝與在泰國拍攝相比更好，搭建佈景非常龐大，有飛機殘骸衝落村寨，又有爆車反車，我感覺比在秦國拍更加好。」

青雲指搭建出來的泰國戴金榮村，感覺神奇，他說：「找了一個很大的地方搭了很多實景，茅屋、製毒工場，很大部份爆炸場面都是在這裏發生。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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