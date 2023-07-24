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【星二代】跟意國公主成為好姊妹朋友圈超猛 　沈月染金髮被網民批氣質頓減

娛樂 13:17 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

沈月換新造型引來熱議！

下月迎來22歲生日的沈月被獲封為「最美星二代」，無論外貌或身材盡得媽咪邱淑貞的優良基因，近月沈月玩「變髮」，新造型引來網民熱議！

沈月日前於社交平台分享跟一位金髮靚女於海邊的合照，兩人手拖手兼相擁，盡顯閨蜜情，原來這位靚女是意大利皇室的公主瑪麗亞基亞拉（Princess Maria Chiara di Borbone-Two Sicilies），她是丹麥克里斯蒂安王子的女友，男友是未來國王，故Maria有機會成為王妃。

【星二代】LV時裝騷兩大星二代碰頭　沈月玲瓏曲線身段贏木村光希【多圖】

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【最美星二代】邱淑貞女兒愈大愈靚　沈月性感晚裝+優雅舉止成新一代女神

金髮添俗氣

從照片所見，沈月把烏黑長髮染成金色，穿上短裙的她更露出修長美腿，而意國公主的裙子更開衩及腰，透出內裡的三點式。

不過網民對於沈月的新造型評價麻麻，有人留言指：「喜歡你黑髮，比較有氣質」，另外沈月P圖太勁，頓變網紅樣和大眾臉。

沈月的金髮look評價麻麻。 （取自instagram）

素顏更添氣質

事實上，曾經分享素顏樣的沈月，五官依然標緻吸引，有樣有身材的她十足年輕時的邱淑貞，反而P圖後效果麻麻，證明唔執相反而更美和有氣質！

近年沈月不時登上時尚雜誌的封面，又為不少品牌拍攝廣告，去年初有指她以「Ayla」為藝名於韓國正式出道，更在當地頻頻出席時裝及品牌活動。

惟沈月親自否認，她表示：「只享受做一個學生、模特兒、女兒、沈日和沈晨的姐姐、AKIO（其愛犬）的姨姨、客席編輯、臨時畫家、作家和業餘廚師。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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