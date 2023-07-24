【躺平族】辭工無所事事「出租自己」　躺平男只傾聽不交談5年賺220萬

▲ 無所事事出租自己都可以5年賺220萬。

無所事事都可以賺錢？日本東京一名中年男子因覺得工作太悶，加上與同僚相處一般，毅然決定辭職，躺平提供「出租自己」的服務，只默默陪伴客人，甚麼都不做，沒想到短短5年賺到4000萬日圓（約223萬港元），他近日更出書分享自己的經歷，更有趣的是，這本書並非他本人撰寫，而是由他人代筆，貫徹其「耍廢」形象。

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綜合外媒報道，現年39歲的森本莊司（Shoji Morimoto）原本是自由撰稿人，但他覺得工作沉悶，而且常被上司和同事調侃他無所事事，於是他把心一橫辭工，發揮自己的特點，以陪伴他人為噱頭「出租自己」。

▲ 39歲的森本以無所事事為噱頭出租自己。（影片截圖）

無所事事成噱頭

他從2018年起提供出租服務，甚麼都不做，只單純陪伴客人吃飯，傾聽他們的煩惱，連交談都欠奉。最初他只收車馬費和餐費，但後來生意愈做愈好，Twitter的關注人數創建短短10個月就飆升至10萬人，因此他訂下明確收費，每次收費1萬日圓（約565港元）。

森本表示，過去5年已服務逾4,000名客戶，Twitter關注人數亦增至超過40萬人，期間賺進了4000萬日圓（約223萬港元），工時彈性，毋須朝九晚五或加班至深夜。他認為，自己像一名心理治療師，不少客人出於無聊，希望有人陪伴，提出的要求亦很普通，例如在對方發送其寵物照片時稱讚一下。

有客人亦向他傾訴不為人知的煩惱，他分享最令他心酸的個案，有一名年輕女子要求他接機，原來對方在一年前出國留學的同日遇上祖母離世，因此當她回東京時希望有人接機，向她揮手。後來，他與女客人去唱卡啦OK，客人向他分享童年與祖母的回憶，由笑講到喊，更遺憾自己無法參加祖母的葬禮，令人悲傷。

雖然森本的工作曾被人質疑等於新時代男公關，但森本卻不認同，他認為自己是用不同方式去照顧有需要的人，而且不牽涉色情和犯罪，他多數只與每位客人見面一次，亦不會向他們提供任何生活建議，他覺得參與並牽涉到客人生活中是錯誤的。

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盼社會價值觀有轉變

他近日推出了一本新書名為《無所事事的出租者：回憶錄》（Rental Person Who Does Nothing : A Memoir）記錄他5年來出租自己時的趣聞。不過，這本書並非本人撰寫，而是透過訪問代筆而成，他解釋，這是希望貫徹其「無所事事」的形象。

森本在書中透露了家庭狀況，他的哥哥大學考試不合格，變得抑鬱，至今40多歲仍不工作，成了隱蔽中年；而姐姐因無法找到她渴望的工作，最終選擇自殺。至於他自己，原本在研究生院研究地震，但畢業後卻只能成為自由撰稿人，為商業小冊子製作文案，而他本身並非有創意的人。因此，他期望社會的價值觀轉變，他嚮往一個世界是，即使人們不能為社會做出任何貢獻，他們仍可以過上無壓力的生活，這也是他過著「無所事事」生活的原因。

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責任編輯︰王明芳