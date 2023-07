【躺平族】辭工無所事事「出租自己」　躺平男只傾聽不交談5年賺220萬

▲ 無所事事出租自己都可以5年賺220萬。

無所事事都可以賺錢?日本東京一名中年男子因覺得工作太悶,加上與同僚相處一般,毅然決定辭職,躺平提供「出租自己」的服務,只默默陪伴客人,甚麼都不做,沒想到短短5年賺到4000萬日圓(約223萬港元),他近日更出書分享自己的經歷,更有趣的是,這本書並非他本人撰寫,而是由他人代筆,貫徹其「耍廢」形象。

綜合外媒報道,現年39歲的森本莊司(Shoji Morimoto)原本是自由撰稿人,但他覺得工作沉悶,而且常被上司和同事調侃他無所事事,於是他把心一橫辭工,發揮自己的特點,以陪伴他人為噱頭「出租自己」。

無所事事成噱頭

他從2018年起提供出租服務,甚麼都不做,只單純陪伴客人吃飯,傾聽他們的煩惱,連交談都欠奉。最初他只收車馬費和餐費,但後來生意愈做愈好,Twitter的關注人數創建短短10個月就飆升至10萬人,因此他訂下明確收費,每次收費1萬日圓(約565港元)。

森本表示,過去5年已服務逾4,000名客戶,Twitter關注人數亦增至超過40萬人,期間賺進了4000萬日圓(約223萬港元),工時彈性,毋須朝九晚五或加班至深夜。他認為,自己像一名心理治療師,不少客人出於無聊,希望有人陪伴,提出的要求亦很普通,例如在對方發送其寵物照片時稱讚一下。

有客人亦向他傾訴不為人知的煩惱,他分享最令他心酸的個案,有一名年輕女子要求他接機,原來對方在一年前出國留學的同日遇上祖母離世,因此當她回東京時希望有人接機,向她揮手。後來,他與女客人去唱卡啦OK,客人向他分享童年與祖母的回憶,由笑講到喊,更遺憾自己無法參加祖母的葬禮,令人悲傷。

雖然森本的工作曾被人質疑等於新時代男公關,但森本卻不認同,他認為自己是用不同方式去照顧有需要的人,而且不牽涉色情和犯罪,他多數只與每位客人見面一次,亦不會向他們提供任何生活建議,他覺得參與並牽涉到客人生活中是錯誤的。

盼社會價值觀有轉變

他近日推出了一本新書名為《無所事事的出租者:回憶錄》(Rental Person Who Does Nothing : A Memoir)記錄他5年來出租自己時的趣聞。不過,這本書並非本人撰寫,而是透過訪問代筆而成,他解釋,這是希望貫徹其「無所事事」的形象。

森本在書中透露了家庭狀況,他的哥哥大學考試不合格,變得抑鬱,至今40多歲仍不工作,成了隱蔽中年;而姐姐因無法找到她渴望的工作,最終選擇自殺。至於他自己,原本在研究生院研究地震,但畢業後卻只能成為自由撰稿人,為商業小冊子製作文案,而他本身並非有創意的人。因此,他期望社會的價值觀轉變,他嚮往一個世界是,即使人們不能為社會做出任何貢獻,他們仍可以過上無壓力的生活,這也是他過著「無所事事」生活的原因。

