【皮膚痕癢】炎炎夏日皮膚比冬天更乾燥痕癢 自製金銀花水紓緩皮膚敏感

▲ 用金銀花水來外敷皮膚，可以紓緩皮膚敏感痕癢。

踏入大暑，是夏天最後一個節氣。在三伏天的中伏日和末伏日之間，氣溫逐漸升高。很多時候提到皮膚乾燥會聯想到冬天，其實炎夏，特別是大暑時節，皮膚更容易乾燥，也容易出現敏感、痕癢等問題。因為夏季熱濕邪氣容易侵襲人體，導致機體陰陽失調，濕熱內生，再加上汗水，容易引發皮膚痕癢、濕疹等問題。

肺主皮毛，如遇上皮膚乾癢問題，可考慮使用金銀花3克、紫蘇2克和桑葉2克焗茶。此茶歸肺經，有助解毒散熱、紓緩皮膚乾痕問題。注意，脾胃虛寒者不宜飲用。

金銀花味甘，性寒，歸肺、胃、心經，能清熱解毒、疏散風熱。《本草綱目》記載金銀花︰「一切風濕氣及諸腫毒、癰疽疥癬、楊梅惡瘡，散熱解毒。」紫蘇味辛，性溫，歸肺、脾經，能解毒解熱、止痛下氣。桑葉味甘，性寒，歸肺、肝經，能緩解肺熱燥咳。

此外，也可以使用金銀花水來外敷皮膚，可以紓緩皮膚敏感痕癢。製作金銀花水很簡單，用金銀花15克，加熱水100毫升泡10分鐘，待涼後用棉花敷在皮膚上。由於自製金銀花水無化學成分和防腐劑，建議將其儲存在小瓶中，放雪櫃內可保存一星期。

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原文刊於《晴報》，原題為夏天皮膚乾癢