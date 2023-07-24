【煽惑言論】涉連登發布殺警言論　23歲學生認煽惑囚7個月

▲ 男學生於區域法院承認控罪。（資料圖片）

23歲男學生涉於香港連登討論區發布殺警貼文，當中提及需要一擊斃命的武器，殺害落單的警員。男學生今（24日）於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，被判監7個月。法官判刑時指，本案貼文內容相當血腥及殘暴，並獲逾200人讚好，案情嚴重；法官判刑後寄語被告，稱希望被告在獄中好好反省，出獄後好好報答家人。

現時23歲的被告黃戩烽（案發時20歲），報稱學生，被控2項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，被告今承認發生於2020年3月8日的1項控罪，另1項控罪則獲存檔法庭。

控罪指，被告於或約於2019年11月6日及2020年3月8日，在香港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他身分不詳的人，非法及惡意導致該等警務人員的身體受嚴重傷害。

代表律師求情時指，被告低估法律責任而犯案，本案對被告而言屬很大教訓，被告亦因此不能成為土木工程師，又指被告在被捕前已刪除涉案貼文，重犯機會低，冀法官輕判。

法官判刑時指，考慮到本案貼文內容相當血腥及殘暴，並獲逾200人讚好，案情嚴重，以1年監禁作量刑起點。法官再考慮到被告坦白認罪，以及被捕後3年飽受壓力等因素，判被告入獄7個月。

法官判刑後寄語被告，稱看到被告的親友到庭支持，希望被告在獄中好好反省，出獄後好好報答家人。

案情指，被告於2020年3月8日使用香港連登討論區個人帳戶撰寫和公開發布涉案連登帖文，即「手足唔可以坐以待斃，麻包袋準備」。上述貼文內容稱需要一擊斃命的武器，殺害落單的警員，又提及指，襲擊警員時可從後壓刀落頸，若果隔離有另1名警員反擊，亦可用刀將其斬殺。

警方在同日進行網上巡邏時，發現並保存上述帖文，帖文當時獲254個「讚好」及13個「不讚好」。被告的連登帳戶更被發現曾張貼大量政治議題帖文，當中的內容明顯支持2019年暴動，以及仇視警方及政府。

警方同年9月30日到被告住所搜屋，被告自願解鎖家中的手提電腦及手機，警方發現被告手機已登入涉案連登帳戶，但涉案貼文已被移除。被告在警誡下聲稱無意煽動他人傷害警察。

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記者：梁錦麟