  • 34°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】

娛樂 12:37 2023/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「阿七」吳嘉儀與未婚夫豬仔（Leo）完成過大禮。

「阿七」吳嘉儀與未婚夫豬仔（Leo）日前完成過大禮，二人與親友合照留影，金器排場十分強勁！

為了90歲的嫲嫲開心，孝順孫女吳嘉儀特意按照傳統進行中式過大禮，氹得嫲嫲十分開心。

【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」

點擊圖片放大
+18
+17

盼生一對小豬仔

吳嘉儀與豬仔選擇於7月22日過大禮，取意頭希望之後「2+2」可以生一對小豬仔。

她笑言：「仲有3個星期就婚禮，今日總算打咗半個『大佬』，順利完成過大禮。」

她又透露：「想90歲嘅嫲嫲開心吓，所以跟足傳統做中式過大禮，初初咩都唔識仲喺婚嫁商場周圍行。誤打誤撞認識咗一個經營一條龍過大禮嘅年輕才俊老闆Marc，佢超nice教哂我流程細節，要注意d咩，即刻輕鬆哂。豬仔唔駛四圍撲，仲可以前一晚染髮扮靚。」

【迷網】李旻芳「孖生姊妹」奪獎學金入行不怕捱　吳嘉儀為追夢做數份兼職維生

點擊圖片放大
+10
+9

過大禮金器排場勁

過大禮的金器排場十分厲害，吳嘉儀特意找來專業人士教她揀選過大禮婚嫁五款金、新郎三款金，「結婚果朝出門我肯定『由頭金到去心口』。」

婚嫁五款金包括足金頭飾（后冠+髮簪）、足金頸鏈（B2B豬牌+大花鏈）、足金龍鳳鈪、足金耳環及足金戒指。新郎三款金包括足金豬頸鏈、足金男裝頸鏈及戒指。

吳嘉儀又謂：「屋企人非常滿意呀，仲話張檯太細差d唔夠擺，早知買張長檯。嫲嫲最開心，笑到kaka聲，差啲假牙都跌出嚟。希望哩份順利同開心可以延續到婚禮，最緊要開心嘛。」

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
17:01 2023/06/23
【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
【迷網】李旻芳「孖生姊妹」奪獎學金入行不怕捱　吳嘉儀為追夢做數份兼職維生
18:59 2020/07/17
【迷網】李旻芳「孖生姊妹」奪獎學金入行不怕捱　吳嘉儀為追夢做數份兼職維生
【金宵大廈】「鴉烏婆」曾演《愛回家》　演藝學院資優生只靠雙眼演戲
17:53 2019/09/25
【金宵大廈】「鴉烏婆」曾演《愛回家》　演藝學院資優生只靠雙眼演戲

你可能感興趣

【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
17:01 2023/06/23
【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
【迷網】李旻芳「孖生姊妹」奪獎學金入行不怕捱　吳嘉儀為追夢做數份兼職維生
18:59 2020/07/17
【迷網】李旻芳「孖生姊妹」奪獎學金入行不怕捱　吳嘉儀為追夢做數份兼職維生
【金宵大廈】「鴉烏婆」曾演《愛回家》　演藝學院資優生只靠雙眼演戲
17:53 2019/09/25
【金宵大廈】「鴉烏婆」曾演《愛回家》　演藝學院資優生只靠雙眼演戲
吳嘉儀 娛樂人物職業 TVB 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【大腸癌】曾被譽為第二個Rain 韓男星大腸癌驟逝享年37歲
16:19 2023/07/22
【大腸癌】曾被譽為第二個Rain 韓男星大腸癌驟逝享年37歲
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
13:17 2023/07/21
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78