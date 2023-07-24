【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】

▲ 「阿七」吳嘉儀與未婚夫豬仔（Leo）完成過大禮。

「阿七」吳嘉儀與未婚夫豬仔（Leo）日前完成過大禮，二人與親友合照留影，金器排場十分強勁！

為了90歲的嫲嫲開心，孝順孫女吳嘉儀特意按照傳統進行中式過大禮，氹得嫲嫲十分開心。

【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照 「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

盼生一對小豬仔

吳嘉儀與豬仔選擇於7月22日過大禮，取意頭希望之後「2+2」可以生一對小豬仔。

她笑言：「仲有3個星期就婚禮，今日總算打咗半個『大佬』，順利完成過大禮。」

她又透露：「想90歲嘅嫲嫲開心吓，所以跟足傳統做中式過大禮，初初咩都唔識仲喺婚嫁商場周圍行。誤打誤撞認識咗一個經營一條龍過大禮嘅年輕才俊老闆Marc，佢超nice教哂我流程細節，要注意d咩，即刻輕鬆哂。豬仔唔駛四圍撲，仲可以前一晚染髮扮靚。」

【迷網】李旻芳「孖生姊妹」奪獎學金入行不怕捱 吳嘉儀為追夢做數份兼職維生

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

過大禮金器排場勁

過大禮的金器排場十分厲害，吳嘉儀特意找來專業人士教她揀選過大禮婚嫁五款金、新郎三款金，「結婚果朝出門我肯定『由頭金到去心口』。」

婚嫁五款金包括足金頭飾（后冠+髮簪）、足金頸鏈（B2B豬牌+大花鏈）、足金龍鳳鈪、足金耳環及足金戒指。新郎三款金包括足金豬頸鏈、足金男裝頸鏈及戒指。

吳嘉儀又謂：「屋企人非常滿意呀，仲話張檯太細差d唔夠擺，早知買張長檯。嫲嫲最開心，笑到kaka聲，差啲假牙都跌出嚟。希望哩份順利同開心可以延續到婚禮，最緊要開心嘛。」

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R