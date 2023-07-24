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【睡覺抽筋】女子經常半夜抽筋驚醒　醫生揭2種行為引起

健康 13:51 2023/07/24

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台灣一名女子因為經常半夜抽筋驚醒而求醫，醫生指出是由她的2個行為導致。

不少人都有睡到一半突然抽筋的經驗，台灣有外科醫生就分享一宗病例，指出一名30歲女子因同時進行2種行為，導致經常在半夜抽筋驚醒，並分析抽筋的種類及成因。

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到底人為甚麼會在睡覺時抽筋？台灣外科醫生陳榮堅在個人網站上解釋，抽筋大致上可以分為大範圍抽筋及局部抽筋。前者可能與流汗、電解質失衡、缺鈣、肝腎機能差等症狀有關，也易發作於糖尿病及高血脂未控制妥當的病人身上；部分患者身形纖瘦，但其實可能患有高血脂，因此這類患者如果發現自己容易抽筋，就應儘快求醫。而後者則常見於久站的民眾，大多因為局部血液供應不足、肌肉過度疲勞、乳酸堆積嚴重、代謝不佳而導致，此類民眾只要稍微活動身體便會好轉，而當肌肉量足夠與調節血液的供應變好，就會減少抽筋問題。

他又分享病例，指該名女子約於10年前因甲狀腺亢進而做過手術，多年來一直無恙，直到近期開始容易抽筋，並且經常會因此在半夜痛到驚醒。女子擔心自己罹患怪病，於是求醫。

陳榮堅為她進行檢查後，發現她體內與肌肉量及運動相關的鈣離子水平偏低。正常人的鈣離子數值為8.5至10.5，而女子的數值約為7.8，然而這並不足以造成嚴重抽筋的問題。陳榮堅細問之下，才了解到女子原來即將結婚，為了快速瘦身所以極其克制飲食，並會刻意進行劇烈運動。

陳榮堅指出，女子近期只吃青菜，導致蛋白質跟鈣質的攝取量不足，加上她選擇以跑步作運動，在大量流汗下消耗了肌肉及水分，流失大量電解質卻並未補充，上述正是造成她抽筋問題的一大原因。

另外，陳榮堅亦表示，部分曾因為甲狀腺亢進而進行手術的病人可能會隨著年紀越來越大，導致副甲狀腺供應的血管逐漸退化，造成調節鈣離子的能力低下。

針對女子的情況，陳榮堅建議她選擇食物時應補充足夠的蛋白質及營養素，之後可以進行適度的重量訓練，雕塑體態。如果要做大量流失電解質的運動，就要記得在運動過後補充回來。

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責任編輯：羅嘉欣

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