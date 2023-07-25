【抗癌鬥士】9歲女童因手痛揭患血癌　2年治療歷盡副作用終出院

▲ 9歲女童因手痛揭患血癌，2年治療歷盡副作用終出院。

手痛原來竟可以是血癌先兆！英國一名9歲女童，因經常感到手肘位置疼痛，於是被家人帶往醫院求醫，最終證實患上血癌。小小年紀的她其後更需接受漫長的2年多療程，期間受盡副作用折磨，慶幸隨著時間過去，她的病情已大趨好轉，最近更成功康復出院。

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根據《每日鏡報》報道，9歲的Isabella Minney因長期手痛，於是被家人先後帶去不同醫療機構檢查，最終才得知身患頑疾。Isabella於2021年3月確診血癌時，全家上下均非常擔心，母親更形容當下心情猶如「世界好像崩塌了」。

在接受化療及靜脈注射療程期間，Isabella需承受駭人的副作用，除了原本的一頭長髮在3週內掉光外，臉部也變得浮腫。家人要照顧Isabella之餘，亦要照顧家庭，眾人每天亦是疲於奔命。

慶幸的是，Isabella完成2年多的療程後，病情已大趨好轉，更在7月14日康復出院，她的家人因此十分感謝醫護人員的幫助。兒科腫瘤部專科護理人員Angela Gallagher透露，非常開心看到Isabella戰勝病魔，直指這對其他病患起到很大的鼓勵作用。

▲ 9歲女童因手痛揭患血癌，2年治療歷盡副作用終出院。(影片截圖)

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責任編輯：羅嘉欣