  • 31°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗癌鬥士】9歲女童因手痛揭患血癌　2年治療歷盡副作用終出院

健康 10:58 2023/07/25

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

9歲女童因手痛揭患血癌，2年治療歷盡副作用終出院。

手痛原來竟可以是血癌先兆！英國一名9歲女童，因經常感到手肘位置疼痛，於是被家人帶往醫院求醫，最終證實患上血癌。小小年紀的她其後更需接受漫長的2年多療程，期間受盡副作用折磨，慶幸隨著時間過去，她的病情已大趨好轉，最近更成功康復出院。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】茶餐廳午餐邪惡指數排行榜　營養師分享健康之選+落單貼士

根據《每日鏡報》報道，9歲的Isabella Minney因長期手痛，於是被家人先後帶去不同醫療機構檢查，最終才得知身患頑疾。Isabella於2021年3月確診血癌時，全家上下均非常擔心，母親更形容當下心情猶如「世界好像崩塌了」。

在接受化療及靜脈注射療程期間，Isabella需承受駭人的副作用，除了原本的一頭長髮在3週內掉光外，臉部也變得浮腫。家人要照顧Isabella之餘，亦要照顧家庭，眾人每天亦是疲於奔命。

慶幸的是，Isabella完成2年多的療程後，病情已大趨好轉，更在7月14日康復出院，她的家人因此十分感謝醫護人員的幫助。兒科腫瘤部專科護理人員Angela Gallagher透露，非常開心看到Isabella戰勝病魔，直指這對其他病患起到很大的鼓勵作用。

9歲女童因手痛揭患血癌，2年治療歷盡副作用終出院。(影片截圖)

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌
11:10 2023/04/25
【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌
【癌症殺手】16歲中學生背痛求醫　確診血癌不足一天離世
11:54 2023/04/28
【癌症殺手】16歲中學生背痛求醫　確診血癌不足一天離世
【孝感動天】為捐骨髓救血癌母 7歲女童忍痛打針20日內搏命增重至88磅
16:40 2023/05/12
【孝感動天】為捐骨髓救血癌母 7歲女童忍痛打針20日內搏命增重至88磅

你可能感興趣

【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌
11:10 2023/04/25
【食用安全】2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物　專家：長期接觸可致血癌及乳癌
【癌症殺手】16歲中學生背痛求醫　確診血癌不足一天離世
11:54 2023/04/28
【癌症殺手】16歲中學生背痛求醫　確診血癌不足一天離世
【孝感動天】為捐骨髓救血癌母 7歲女童忍痛打針20日內搏命增重至88磅
16:40 2023/05/12
【孝感動天】為捐骨髓救血癌母 7歲女童忍痛打針20日內搏命增重至88磅
血癌 癌症 健康問題 英國

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
12:02 2023/07/24
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨