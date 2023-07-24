  • 34°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Jeremy受邀赴日參與化妝品牌活動　李駿傑向大師學習彩妝秘訣

娛樂 12:51 2023/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前出席化妝品牌在東京舉行的新品發布會，與來自不同地區的嘉賓交流，除一同享受由位於Palace Hotel Tokyo的知名米芝蓮餐廳Esterre烹飪的各種法國菜式與各款美酒外，Jeremy更把握機會與有關化妝品牌的彩妝創意總監Violette Serrat等交流美妝心得和創作靈感。

爲隆重其事，Jeremy特意穿上一身白色襯衫，外加米白色闊身剪裁西裝外套，和配戴一條精緻閃耀Y 型長頸鏈，華麗之餘更略帶飄逸的感覺，最後加上全新裸色系列唇膏，作爲全場唯一男嘉賓的他恍如宮殿中散發耀眼光芒的王子。

【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】

大師細心講解

翌日，Jeremy換上新唇色，配搭藕粉色襯衫與同色西裝外套，以小蝴蝶結作點綴，營造隨性又不失莊重的感覺與Violette 會面，一同交流彩妝的心得和全新裸色系列的創作靈感。

Violette細心解説，無論系列意念，抑或產品特色都娓娓道來，Jeremy猶如學生般專心聆聽，適時發問，用心瞭解品牌新作。

Jeremy獲益良多

二人聊得興起，Jeremy 亦高興道出：「非常興奮有呢個機會同Violette見面，佢嘅創作好有獨特風格！再次感謝Guerlain！我真係大開眼界啊！」

Jeremy亦把握機會，得到Violette親自教授，學習好好運用裸色系列：「Violette 好好啊！好專業！佢教我直接用手指上色，咁啲眼影就可以緊貼返個眼皮，呢個方法好簡單，而且唔會浪費眼影。」相信此行Jeremy得Violette 精心教授，加上自身彩妝底子，想必一定獲益良多。

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】
16:34 2023/07/03
【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】
【MIRROR成員】Jeremy與女伴前後腳睇騷　Jer憑帽「洩蜜」秘戀化妝師？
11:53 2023/07/03
【MIRROR成員】Jeremy與女伴前後腳睇騷　Jer憑帽「洩蜜」秘戀化妝師？
【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】
12:35 2023/07/08
【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】

你可能感興趣

【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】
16:34 2023/07/03
【MIRROR成員】李駿傑東京街頭拍廣告　Jeremy照顧工作人員盡展暖男細心【多圖】
【MIRROR成員】Jeremy與女伴前後腳睇騷　Jer憑帽「洩蜜」秘戀化妝師？
11:53 2023/07/03
【MIRROR成員】Jeremy與女伴前後腳睇騷　Jer憑帽「洩蜜」秘戀化妝師？
【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】
12:35 2023/07/08
【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】
李駿傑 Mirror 組合 歌手 化妝

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【大腸癌】曾被譽為第二個Rain 韓男星大腸癌驟逝享年37歲
16:19 2023/07/22
【大腸癌】曾被譽為第二個Rain 韓男星大腸癌驟逝享年37歲
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
13:17 2023/07/21
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78