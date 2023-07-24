【MIRROR成員】Jeremy受邀赴日參與化妝品牌活動　李駿傑向大師學習彩妝秘訣

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前出席化妝品牌在東京舉行的新品發布會，與來自不同地區的嘉賓交流，除一同享受由位於Palace Hotel Tokyo的知名米芝蓮餐廳Esterre烹飪的各種法國菜式與各款美酒外，Jeremy更把握機會與有關化妝品牌的彩妝創意總監Violette Serrat等交流美妝心得和創作靈感。

爲隆重其事，Jeremy特意穿上一身白色襯衫，外加米白色闊身剪裁西裝外套，和配戴一條精緻閃耀Y 型長頸鏈，華麗之餘更略帶飄逸的感覺，最後加上全新裸色系列唇膏，作爲全場唯一男嘉賓的他恍如宮殿中散發耀眼光芒的王子。

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大師細心講解

翌日，Jeremy換上新唇色，配搭藕粉色襯衫與同色西裝外套，以小蝴蝶結作點綴，營造隨性又不失莊重的感覺與Violette 會面，一同交流彩妝的心得和全新裸色系列的創作靈感。

Violette細心解説，無論系列意念，抑或產品特色都娓娓道來，Jeremy猶如學生般專心聆聽，適時發問，用心瞭解品牌新作。

Jeremy獲益良多

二人聊得興起，Jeremy 亦高興道出：「非常興奮有呢個機會同Violette見面，佢嘅創作好有獨特風格！再次感謝Guerlain！我真係大開眼界啊！」

Jeremy亦把握機會，得到Violette親自教授，學習好好運用裸色系列：「Violette 好好啊！好專業！佢教我直接用手指上色，咁啲眼影就可以緊貼返個眼皮，呢個方法好簡單，而且唔會浪費眼影。」相信此行Jeremy得Violette 精心教授，加上自身彩妝底子，想必一定獲益良多。

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