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【癌症殺手】男子腹部悶脹檢查3次始揭患胰臟癌　醫生拆解「癌王」6類高危人士

健康 13:09 2023/07/24

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男子常感腹部悶脹，檢查3次始揭患胰臟癌。（iStock圖片）

胰臟癌有「癌王」之稱，早期徵兆不明顯，確診時往往已是晚期。台灣一名男子常感腹部悶脹，檢查後發現胰臟尾端有一個2厘米的腫瘤病灶，證實為胰臟癌。

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根據台媒《ETtoday》報道，現年67歲的楊先生，自50歲開始，進行例行體檢時，都會抽血檢驗「癌症腫瘤標記檢驗CA19-9」。惟今年年初發現指數偏高，達68U/ml，而正常標準值應低於37U/ml。他隔月再進行檢查，指數依然偏高，醫生建議接受腹部超聲波檢查，但沒有任何發現。

由於指數異常，加上楊先生近日腹部常有悶脹感，在親友建議下，他再進行身體檢查，醫生為其安排腹部磁力共振（MRI），結果在胰臟尾端發現一個約2厘米的腫瘤病灶，其後證實為胰臟癌一期，所幸未擴散至其他器官。

胰臟癌6大高危因素

柏忕健康管理中心副主任羅鴻源醫生指出，胰臟癌常見於年長人士，而男性患胰臟癌的風險較高。目前胰臟癌的成因仍未明確，但根據以往病例，一般有6大高危因素：

  • 60歲以上人士
  • 長期抽煙人士
  • 長期飲酒過量人士
  • 肥胖人士
  • 糖尿病患者
  • 慢性胰臟炎患者

胰臟癌位置隱蔽　初期病徵不明顯

根據本港醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

以下是6個胰臟癌常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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