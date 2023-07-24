【良心醫護】女子不等心臟檢查結果回家　醫生見報告狂call3小時：再不回來會死

▲ 女病患不等心臟檢查結果回家，醫生見報告狂call3小時：再不回來會死。

有責任心的醫生值得稱讚！内地一名女子日子到醫院心臟科求診，卻沒等看檢查報告就直接回家。直至醫生看到報告後驚見女子「危在關頭」，立即狂打電話3小時，急召女子回醫院做手術，最終保住性命。

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綜合内地媒體報道，湖北武漢一名女子，7月6日因身體不適前往武漢亞洲心臟病醫院求診。下午，女子看診後再做完檢查，沒等報告出爐便匆匆回家。而在女子檢查報告出爐後，醫生驚見其有「主動脈剝離」症狀，嚇得所有醫護立即連續撥打3小時的電話給女子，强調「再不來，會丟命」，要求女子立即回到醫院做手術。

5小時手術後成功保命

武漢亞洲心臟病醫院門診辦公室主任李筠表示，當得知女子情況危急時，便立即通知了臨床科室醫生向女子家屬解釋病情嚴重性，女子也在隔日凌晨3點在女兒陪同下回到醫院進行治療。最後經歷了5個小時手術，成功保住性命。女子手術後入住ICU，恢復情況良好，並於7月23日順利出院。

事後，女子向醫護人員致謝，强調若非醫院不斷打電話，自己恐有難以想象的後果：

非常感激一直給我打電話的醫生、護士，是你們救了我的命。

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責任編輯：羅嘉欣