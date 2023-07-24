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【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】

娛樂 13:10 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

藝人謝霆鋒近日帶大仔Lucas去澳洲，兩父子激罕同框，又齊齊到滑雪場滑雪，當然不少得被粉絲集郵，有網友還捕捉到霆鋒跪地教Lucas，足見父子感情不錯。

無獨有偶，有粉絲同樣在澳洲野生捕獲張栢芝，戴上黑超的栢芝以粉紅色衛衣上陣、滿面笑容對鏡頭晒V，心情非常好。

由於霆鋒與栢芝同樣身在澳洲，隨即令人猜測難道二人在當地見面，甚至有人認為二人有機復合。

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經理人回應復合傳聞

對於總總傳聞，栢芝經理人Emily在Youtube頻道拍片回應復合傳聞，指霆鋒與Lucas在澳洲，而栢芝則碰巧到澳洲探親。

Emily希望大家不要相信那些標題黨和假新聞：「唔想之後有其他媒體或者Youtuber發大，之後大家當真以為佢哋復合。（咁佢哋兩個其實有無復合機會呢？）有無機會？依家幾點呀差不多6點啦喎，瞓吓覺先啦大家。（成日都傳佢哋世紀復合？）咁就梗係唔係啦，真係世紀復合佢哋IG都會甫相啦咁開心，佢地無甫過梗係假啦！」

之後Emily再次澄清這是不實傳聞，並指若有喜事就會宣布，不要誤信任何傳聞，又指大家想知栢芝任何消息，可以留意其頻道。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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