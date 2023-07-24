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【大馬女神】林宣妤盡享靚基因一家明星相　被誤會與賈靜雯丈夫修杰楷約會【多圖】

娛樂 14:18 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

林宣妤一家擁超強基因，胞兄撞樣賈靜雯老公修杰楷。

「大馬女神」林宣妤（Serene）日前踏入27歲生日，在個人IG上載了一張與「修杰楷」撐腳枱的合照，引起網民熱論。

不少網民誤以為林宣妤與台灣影后賈靜雯老公修杰楷約會，險被誤為「小三」，究竟這位型男是誰？

【大馬女神】林宣妤與TVB提早解約　Serene成李澤楷旗下經理人公司藝人

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這位與修杰楷撞樣的型男，其實是林宣妤胞兄林家俊，早前特意來港為妹妹慶祝生日。「妹控」的林家俊亦有晒出合照，留言寫道：

我最最最最最親愛的妹妹 @serene_lsy 生日快樂Happy Birthday 💞

寵妹程度爆燈。

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林宣妤一家擁有高顏值。林宣妤哥哥曾晒出全家福的影片，可見四兄姊妹遺傳父母超強基因，不單只哥哥撞樣修杰楷，姊姊更與前港姐麥美恩長得相似，而妹妹則與游嘉欣有幾分相似。

【反黑路人甲】大馬女神林宣妤演三小姐人氣急升　與TVB提早完約返大馬讀營養學【多圖】

李澤楷簽為首位藝人

林宣妤於2017年參加《國際中華小姐競選》奪得亞軍後入行，在TVB劇《她她她的少女時代》首次演劇集，憑標緻樣子引起不少觀眾注意。

之後接演《反黑路人甲》、《使徒行者3》，佔戲亦不斷增加，可是她拍畢3套劇集後便表示未能適應香港生活而與TVB提早結束合約，返回老家馬來西亞發展。

（IG圖片）

隔了一段時間，2021年林宣妤低調回港，透過本身也是來自大馬的楊紫瓊認識李澤楷，並加入小小超開設的經理人公司Noble Castle Asia（Talent）Limited，成為該公司旗下的首位藝人。

更有指李澤楷親自游說已退休、定居美國的湯唯和劉詩詩前經理人Maria出山幫林宣妤，有意將她捧成如湯唯般的國際級明星，可見小小超十分重視Serene。

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驚傳懷孕入住別墅

去年7月，傳出林宣妤懷孕被安排入住維港別墅和受到特殊照顧。對此，向來罕有回應傳言的林宣妤也忍不住爆seed回應：「一直以來，我都不曾回應過任何謠言是非，我覺得沒這個必要，因為認識我的人自然就會懂我。後來謠言一而再再而三試圖詆毀我的名聲，難道身為藝人我就應該忍聲吞氣，直到有作品才可以反擊？難道在娛樂圈內工作，就是要娛樂大眾？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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