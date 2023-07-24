  • 34°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開會提神】開會恰眼瞓好尷尬 打工仔必收藏4招保持清醒頭腦

健康 13:11 2023/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《教束》劇照

上周有張開會恰眼瞓的相被瘋傳熱議，其實開會恰眼瞓好多人都試過，靜靜閉目養神的話，大家都明。但若當眾瞓到被人叫幾次都唔醒，確實尷尬。當然，當事人醒來可以抱着「只要我唔尷尬，尷尬就是別人」的態度，甚至大大聲講：「我瞓覺無阻到你哋開會吖！」那就由得他們好了。但正常人在開會期間，眾目睽睽下被人看到瞓到入定咁款，始終會覺得不太好吧！關於如何避免在開會時恰眼瞓，很多職場人都各有方法，綜合心得，概括如下：

一、開會要帶提神飲品，咖啡、可樂、Red Bull……即使無也要帶杯水，因為除了真正要靠它提神外，飲得多，自然就順理成章去得多。藉此行個round、去個洗手間，兜個轉通常可捱多一排。在洗手間用凍水洗個臉，更有效的方法是在洗手盆內向臉部潑凍水，因為潑凍水會令臉上皮膚感覺衝擊，令身體馬上有alert（警覺／警醒）的反應。

童學園
【童學園】港大父母育成德望女狀元　患腦退化外婆引領從醫志向【附3大讀書法】

二、把室溫調低，因房間太熱／太焗會令人恰眼瞓。

三、開會前少吃澱粉或糖份高的食物，它們會令血糖急升，但急升後的回落會令人更睏更攰，故開會前，宜選擇蛋白質豐富而輕量的膳食，那會幫助提升專注力。

四、眼瞓時可搓耳珠打圈、上下按壓耳背凸起的乳突骨或按壓人中。五、開會前二十分鐘，服用50mg Zinc和維他命B雜（兩項皆要飽肚服），會很有效地提升能量和精神。

有研究發現，一般人開會時的專注力極其量是55分鐘（有些更是30分鐘），所以最好是：一、每55分鐘小休；二、開會前主持人先定好時間上限，如「希望兩小時內完成會議／把某問題解決；三、廢話少講（例如不在會議議程的、講個人感受的、發牢騷的、重複的）。

又，開會理應不是做show，應是解決問題的時間，但有些人誤會了在會上發言時間愈長，就愈顯得自己有做嘢，於是每次開會都滔滔不絕。然而，在一個很多人爭住做show的會議上，又確實好易令人瞓到入晒定。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

撰文 : 利嘉敏

相關文章

【職場文化】上司發現鬧錯人竟鞠躬道歉　打工仔感動：小薯都被高層尊重
12:47 2023/07/19
【職場文化】上司發現鬧錯人竟鞠躬道歉　打工仔感動：小薯都被高層尊重
【成績前程】成績好等於成功一半？　網民一句話總結有共鳴：命運唔只取決於知識
10:18 2023/07/21
【成績前程】成績好等於成功一半？　網民一句話總結有共鳴：命運唔只取決於知識
【職場哲學】尖子投身職場不滿因小事被上司批評 越級找上司的上司告狀
今日 12:53
【職場哲學】尖子投身職場不滿因小事被上司批評 越級找上司的上司告狀

你可能感興趣

【職場文化】上司發現鬧錯人竟鞠躬道歉　打工仔感動：小薯都被高層尊重
12:47 2023/07/19
【職場文化】上司發現鬧錯人竟鞠躬道歉　打工仔感動：小薯都被高層尊重
【成績前程】成績好等於成功一半？　網民一句話總結有共鳴：命運唔只取決於知識
10:18 2023/07/21
【成績前程】成績好等於成功一半？　網民一句話總結有共鳴：命運唔只取決於知識
【職場哲學】尖子投身職場不滿因小事被上司批評 越級找上司的上司告狀
今日 12:53
【職場哲學】尖子投身職場不滿因小事被上司批評 越級找上司的上司告狀
職場文化 飲品 咖啡 維他命

最高瀏覽

【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
【大腸癌】曾被譽為第二個Rain 韓男星大腸癌驟逝享年37歲
16:19 2023/07/22
【大腸癌】曾被譽為第二個Rain 韓男星大腸癌驟逝享年37歲
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78
13:17 2023/07/21
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康過百件貨品$7.8或$78