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【兒童遇溺】男童泳池遇溺5次救生員機警救起　泳客炮轟︰家長全程失蹤

兒童健康 13:41 2023/07/24

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男童泳池遇溺5次，幸得救生員機警救起。（影片截圖）

不少家長都趁暑假帶小朋友去泳池游泳，但謹記注意孩子安全，以免發生意外。近日網上流傳內地一名男童在泳池5次遇溺的影片，幸好5次都獲救生員救起，不過泳客就炮轟男童的家長當時不在附近，沒有好好看管自己的孩子。

最新影片︰

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綜合內地傳媒報道，事發於7月21日在廣西一個室內泳池，當時一名男童獨自在泳池內游泳，首先因水泡太大的關係，令他整個人「倒樹蔥」式頭向下遇溺，他只能不住揮動手腳掙扎。救生員見狀立即救起男童，並為他換上救生衣。

救生員5次救男童

可是男童換上救生衣後依然難以平衡，又再次發生溺水意外。救生員眼見他不斷出事，已反應迅速地把他救起來，也特別留意他。結果救生員再救了男童4次，連同第一次，男童遇溺多達5次。男童被救起時面無表情，幸好只是嗆了幾口水。

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只是這整個過程中，男童的家長卻不知所蹤，周圍的泳客及網民都驚訝男童父母的去向，批評他們竟然讓兒子獨自游泳。如非救生員第一時間出手，施以援助，男童可能早已失去性命。

有網民留言表示，「家長這樣放養，害死兒子也不顧？」、「求求你別游了，出事救生員和泳池都倒大霉」、「救生員整天的工作就是在撈你」。另有網民認為男童太好勝，多次遇溺仍不怕，還是要繼續游下去。

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責任編輯︰王明芳

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