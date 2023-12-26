【兩性關係】醉酒女友展示「手機一幕」　冷淡男友態度突變喊結婚

▲ 醉酒女友展示「手機一幕」，冷淡男友態度突變，更提出結婚。（iStock相片）

冷淡男友變得殷勤，本應是值得開心，但是目的性太強，真的令人感到噁心。一名來自台灣的女生，與男友交往三年，由今年開始兩人感情變淡，但是男友得知女生在投資股票上賺很多錢後，態度大轉變，甚至提出結婚計劃。

女生在網絡討論區Dcard發帖分享，近日，她與朋友們在居酒屋聚餐，當時男友亦在。一班人一邊聊天，一邊喝酒，醉意上頭，令大家不自覺地有失態行為。

一朋友炫耀起自己投資賺了不少錢，更拿出電話投資apps證明。女生不甘落後，突然展示自己的投資apps，朋友看後大喊：

三百萬！你也賺太多了吧！

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自此之後，男友態度變超好，訊息回得很快，女生遇到問題他亦馬上出現幫忙，令女生感嘆就如回到熱戀期。但是，男友不時提起「你很會投資欸」、「之前怎麼都不說」、「你真的有那麼多錢喔」，令女生感可怕。

女生表示其實自己根本不懂股票，她媽媽會在小孩成年後為他們各自開一個投資帳戶，她哥哥和弟弟都會自己投資，但是女生對投資一竅不通，所以一直都是媽媽在操盤。

而且，媽媽有告誡女生不要與伴侶分享自己的資產訊息，所以男友之前不知道女生有投資帳戶，更不知道女生的股票累積損益有約台幣330萬元（約港幣82萬元）。

男友突然的殷勤呵護，更主動提出結婚，不禁令女生懷疑男友企圖，

不知為什麼就有種很煩躁的感覺，覺得好像很刻意，到底該怎麼辦？

不少網民勸女生及早分手，「才三百萬他就轉變態度成這樣，之後有別人拿五百萬，他馬上跟你分手是不是」、「如果真的是為了錢才變這樣，那他真的是滿爛的」、「如果是我好像也會覺得圖謀不軌，不過會不會這樣也是比較好，至少提早看清」。

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責任編輯︰王明芳