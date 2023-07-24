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【網絡熱話】家中驚現巨無霸飛蛾　男子嚇到魂飛魄散真身竟是這一物

健康 18:42 2023/07/24

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

家中驚現巨無霸飛蛾，飼主嚇到魂飛魄散，真身竟是這一物！

近日，日本一名男子去完廁所後，驚見家中窗簾上掛著一隻超巨型飛蟬，頓時嚇得他差點摔倒！等到他冷靜下來後，才發現原來是自己飼養的寵物貓頭鷹，而照片曝光後也嚇到了不少網友。

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17日，原PO於Twitter個人主頁上載照片，稱自己在家裡去完廁所，竟見到房間内的白色窗簾上停著一隻體型巨大、深褐色的物體，既像「蟬」也像「飛蛾」，讓他不禁表示「我當時嚇到差點跌倒」。

原來這隻「蟬」是原PO所飼養的貓頭鷹寵物「Kohaku」（こはく），見到其張開雙翅掛在窗簾上，同時還上載了真實蟬和飛蛾的對比照，其花紋和顔色都與Kohaku當時的狀態十分相似，讓他哭笑不得。

原PO經常於社交平台分享飼養貓頭鷹Kohaku的影片和照片，記錄日常訓練、餵食、清洗Kohaku等過程。除此之外，他還幫它創了一個頻道「ワシミミズクのアルマch.」，內容主要紀錄Kohaku的成長路程。

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目前，原PO上載Kohaku看起來像巨蟬的照片已經超過970萬次瀏覽，不少網友也驚呼「以為是一隻巨大的蟬」、「半夜也會叫的蟬」、「嚇到手機差點扔掉」。

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責任編輯：羅嘉欣

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